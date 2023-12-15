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تعرف على خريطة إنتاج 33 ألف طن سنويا من مخلفات صناعة الجلود فى مصر

12/15/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة ، أن حجم مخلفات الجلود والدباغة فى مصر يصل حوالى 33 ألف طن سنويا، وأن القانون المصرى الخاص بالمخالفات ولائحته التنفيذية، يضع آلية للتخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدلرة المخلفات، من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها، وتدويرها و التخلص الآمن منها، كما أنه
ألزم مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.



وأوضح العربى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من إجمالى حجم مخلفات الجلود فى مصر والذى يصل إلى 267 طن شهريا بما يعادل 33 ألف طن سنويا، بينها 180 طن بمدينة الجلود بالروبيكى وحوالى 30 طن بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة و12 طن باقى مخلفات محافظات الجمهورية للدباغة و 350 طن باقى محافظات الجمهورية لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية.



جدير بالذكر، أن الدولة بصدد إنشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى لصناعة دباغة الجلود واعادة تدوير مخلفاتها وإنتاج الأسمدة العضوية والجيلاتين الطبى والغذائى والصناعى طبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود، تماشيا مع قانون المخلفات.


















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