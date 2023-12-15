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مراحل العمل بمشروع تطوير ترعة المريوطية من شارع فيصل لكوبرى الصحابة.. تفاصيل

12/15/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية بعدد من القطاعات، وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



شارفت أعمال التطوير بمسار الترعة، في المنطقة المحصورة ما بين شارع الملك فيصل وكوبري الشيشيني على الانتهاء، إذ تم إنشاء 20 بارتشين نموذجي لمطاعم وكافيهات بمساحات مختلفة ومواقف سرفيس وساحات انتظار، مزودة بدورات مياه ومكاتب إدارية ومساحات خضراء وخدمات إنارة تجميلية وأماكن للجلوس، وذلك بطول 650م.



وتقسم مسارات العمل الجارية والمتبقية بالمشروع، على النحو الآتي: ابتداءً من كوبري الشيشيني حتى كوبري فلفلة بطول 650 مترًا، ومن كوبري فلفلة حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، وبالقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري، والتي سوف تشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات ومحال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية، وممشى حضاري بطول المسار.



من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالانتهاء من الجدول الزمني للأعمال، والالتزام بالمعايير الفنية اللازمة للأعمال، مشددًا على الشركة المسئولة عن أعمال رصف وتطوير الطريق الموازي لترعة المريوطية بدءًا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة بطول 2.5كم بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلف بها وبالمواصفات والمعايير الفنية.



ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة الالتزام بالتصميمات الهندسية والرؤية الحضارية المتفق عليها مع تخصيص أماكن انتظار أسفل الطريق الدائري لخدمة قاطني المنطقة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من توصيل المرافق العامة للاستفادة من المشروع في أسرع وقت ممكن.












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