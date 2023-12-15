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مشروع قرار من سيناتور لوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل

12/15/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Youm7)

قدم السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز مشروع قرار الجمعة يطلب تقريرا من إدارة الرئيس جو بايدن ونقاشا حول القصف الإسرائيلي لغزة، مشيرا إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون.

وسعى ساندرز، وهو عضو مستقل
بمجلس الشيوخ، إلى فرض النقاش بموجب بند في قانون
المساعدات الخارجية
الأميركي يحظر المساعدة الأمنية لأي حكومة "تتورط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة
لحقوق الإنسان
المعترف بها دوليا" ويسمح للكونغرس بالتصويت للمطالبة بتقرير عن ممارسات حقوق الإنسان في دولة ما.

وتسبب القصف الإسرائيلي المستمر في تدمير جزء كبير من قطاع غزة، حيث تأكد مقتل ما يقرب من 19 ألف شخص، بحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين.

وتضغط واشنطن على
إسرائيل
منذ أسابيع لبذل المزيد من الجهود للحد من الخسائر في صفوف المدنيين مع تصاعد الغضب العالمي إزاء كارثة إنسانية متزايدة.

وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس، بعد أن اقتحم مقاتلوها مناطق إسرائيلية وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 240 كرهائن في السابع من أكتوبر.

وتقول حكومة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
إن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهو ما تنفيه الحركة، لكن الحلفاء والخصوم على حد سواء يقولون إن إسرائيل لم تفعل الكثير لحماية غير المقاتلين.







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