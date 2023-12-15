المفوضية السامية: تعهدات بالمنتدى العالمى بتقديم من 2.2 مليار دولار للاجئين

MENAFN - Youm7) قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مشاركين فى المنتدى العالمى للاجئين تعهدوا بتقديم أكثر من 2.2 مليار دولار للتصدي لأزمة لاجئين عالمية في تحرك قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة إنه سيسهم في "الحد من تيار البؤس".

وحضر آلاف الأشخاص من منظمات إغاثة وشركات والمجتمع المدني المنتدي، الذي استمر لثلاثة أيام في جنيف بسويسرا مع تجاوز عدد النازحين واللاجئين، رقما قياسيا بلغ 114 مليون نسمة بسبب الصراعات والفقر وتغير المناخ.

وقال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- حسبما أفادت قناة (الحرة) الامريكية الجمعة - إنه سعيد وفخور بالنتيجة التي تأتي بينما تواجه المفوضية عجزا حادا في التمويل ومع محاولتها مكافحة خطاب غربي متزايد يرى في اللاجئين تهديدا.

وأضاف - في كلمة ختامية بالمنتدى - "هذا العمل ضروري جدا، لأن العالم، مثلما تعرفون، يواصل مواجهة أوقات عصيبة للغاية".

وتابع "يتطلب العالم حاليا إعادة تنشيط الإنسانية والطاقة للتغلب على التحديات أمامنا بما في ذلك تحدي التهجير القسري".

وقال جراندي - خلال المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام - إن سبعة ملايين نزحوا بسبب الحرب المستعرة في السودان، ودعا إلى اتخاذ خطوات لتجنب حدوث أزمة لاجئين في قطاع غزة.



