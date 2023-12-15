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تعزيز الدفاع عن حليف فى الناتو.. واشنطن تسمح ببيع هيمارس لإيطاليا بـ400 مليون دولار

12/15/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Youm7) أتاحت وزارة الخارجية الأمريكية إمكانية بيع منظومات راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس" HIMARS وأسلحة أخرى إلى إيطاليا مقابل صفقة تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

وأعلنت ذلك "وكالة التعاون الدفاعي الأمني التابعة" للبنتاجون، الجمعة، وهي الجهة المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى الخارج بموجب عقود حكومية دولية.

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن وزارة الخارجية "وافقت على إمكانية البيع للحكومة الإيطالية لأنظمة HIMARS M142
والمعدات ذات الصلة مقابل حوالي 400 مليون دولار"

ويشير البيان إلى أن السلطات الإيطالية طلبت في وقت سابق الإذن لشراء هذه المنظومات من الولايات المتحدة والذخيرة وقطع الغيار وأنظمة مختلفة، بما في ذلك معدات الملاحة والاتصالات.

وأضاف: "إن البيع المقترح سيكون متسقا مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز الدفاع عن حليف في الناتو وهو مهم للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا". وتوقعت الوكالة في بيان أن الإمدادات "لن تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

هذا وقد أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بالفعل بهذا القرار، وأنه أمام الهيئة التشريعية مهلة 30 يوما لمراجعة الصفقة المحتملة وربما احتمال حظرها.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يقوم بشكل مستمر بتدمير منظومات "هيمارس" التي تم توريدها إلى قوات كييف.







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