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بوتين: عدد المستسلمين من الجنود الأوكرانيين ارتفع فى الآونة الأخيرة

12/15/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في الآونة الأخيرة ارتفع بشكل حاد.

وأوضح بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجلس الدوما أن "عدد العسكريين الأوكرانيين المستسلمين ارتفع بشكل كبير".

وأكد بوتين أن روسيا تواصل تطوير البنية التحتية، وتعمل على
تطوير قوات الردع الاستراتيجي.

وقال بوتين، في وقت سابق، إن "طول خط المواجهة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يبلغ الآن ألفي كيلومتر". مؤكدا أن "القوات الروسية تعمل على تحسين موقعها على طول الخط بأكمله تقريبا".

وأشار مصدر ميداني لمراسل "تاس"، شهر سبتمبر الماضي، إلى أن حوالي
10 آلاف عسكري أوكراني استسلموا للجيش الروسي
منذ منتصف الصيف بفضل الموجة الإذاعية 149.200 "فولغا".

كما قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إن بعض زعماء الدول الغربية المرموقين
يرسلون لموسكو إشارات للحديث بشأن أوكرانيا.







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