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شولتس يواجه سيلا من الانتقادات على X بعد تعليقه على بوتين

12/15/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Youm7) انتقد مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي "X" المستشار الألمانى أولاف شولتس، الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر تراجع قوة أوروبا، وبالتالي التوقف عن دعم نظام كييف.

وتعليقا على ذلك كتب فايزر ألبتراوم: أنا شخصيا لا أهتم بأوكرانيا. هكذا كان الوضع بالنسبة لي، وسيبقى كذلك.

وكتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لموقع تبادل الملفات Megaupload: ألمانيا تتراجع بسبب أولاف شولتس. وأوروبا تتراجع بسبب أورسولا فون دير لاين.

وعلق نيفير فورجيتنيكي: أنت تجبرنا على دفع المزيد مقابل الغاز والتدفئة لتمويل صراع خارجي. نشعر بالخجل لكونك المستشار. استقيل أفضل!.

وسخر روبن إيكويت قائلا: بعبارة أخرى، الأوروبيون سيواصلون دعم أوكرانيا، وسيقاتلون حتى آخر أوكراني.

ووبخت إليزابيث كاليكو المستشار قائلة: "هذه الكلمات يمكن أن تصدر من "طفل صفيق"، لا من سياسي، في موقع مستشار، يزن بعناية الإيجابيات والسلبيات.

يذكر أنه خلال القمة الأوروبية، وكما كان متوقعا، عرقلت المجر زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تشمل 50 مليار يورو كمساعدة مالية كلية لأوكرانيا للفترة من 2024 إلى 2027.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعودون
لبحث هذه القضية مطلع العام 2024.







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