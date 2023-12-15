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15 يوماً تفصل محمود متولى عن المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية

12/15/2023 11:20:27 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق يحتاج للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفترة طويلة لا تقل عن أسبوعين قبل المشاركة فى المباريات الرسمية، خاصة أنه عائد من إصابة طويلة فى العضلة الأمامية، حيث أُصيب مرة فى القدم اليُمنى وأخرى فى القدم اليسرى.
وأوضح الجهاز الطبي أن مشاركة متولي فى تدريبات الفريق مؤخراً سواء بالقاهرة أو السعودية لا تعنى جاهزيته التامة للمشاركة فى المباريات، لأن المشاركة جاءت فى إطار تجهيز اللاعب للارتباطات المقبلة حينما يكون جاهزاً تماماً، خاصة أن اللاعب يتعرض لإصابات بشكل كبير ولابد من تعافيه تماماً وجاهزيته بصورة سليمة حتى لا تتجدد الإصابة.

وتضم قائمة الأهلي فى كأس العالم للأندية 23 لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وآليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

فيما ضم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر خمسة لاعبين آخرين مع البعثة تحسباً لسفر الفريق من السعودية للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، واللاعبون الخمسة هم: صلاح محسن، كريم نيدفيد، محمود متولي، مصطفى مخلوف، ومحمد زعلوك.








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