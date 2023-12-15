أكثر اللاعبين الأجانب تأثيرًا فى الدورى هذا الموسم.. مابولولو الأبرز

(MENAFN
- Youm7) شهدت الجولات الثمانى الماضية من مسابقة
دورى nile
تألقاً واضحاً من اللاعبين الأجانب خلال المباريات التي أقيمت حتى الآن، وكان لهم الكلمة العليا فى حسم النقاط لأنديتهم.
نستعرض أكثر اللاعبين الأجانب تأثيرًا فى الدوري هذا الموسم..
الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى أحرز 6 أهداف وصنع هدفا.
المغربى أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة أحرز 6 أهداف.
الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط سيراميكا أحرز 5 أهداف وصنع هدفا.
النيجيري صديق أوجولا جناح سيراميكا أحرز هدفا وصنع 5 أهداف.
التوجولى ياو أنور مهاجم الإسماعيلى أحرز 3 أهداف وصنع هدفين.
الجنوب أفريقى بيرسي تاو جناح الأهلى سجل 4 أهداف.
النيجيري فافو أحكيم جناح بلدية المحلة أحرز هدفا وصنع 3 أهداف.
الأوغندى جوزيف أوشايا مدافع المقاولون العرب أحرز 3 أهداف وصنع هدفا.
الكونغولى فييستون مايى مهاجم بيراميدز أحرز 3 أهداف.
النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا أحرز هدفين وصنع هدفا.
السنغالى إبراهيما نداى جناح الزمالك أحرز هدفين وصنع هدفا.
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