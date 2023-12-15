أكثر اللاعبين الأجانب تأثيرًا فى الدورى هذا الموسم.. مابولولو الأبرز

MENAFN - Youm7) شهدت الجولات الثمانى الماضية من مسابقةدورى nileتألقاً واضحاً من اللاعبين الأجانب خلال المباريات التي أقيمت حتى الآن، وكان لهم الكلمة العليا فى حسم النقاط لأنديتهم.

نستعرض أكثر اللاعبين الأجانب تأثيرًا فى الدوري هذا الموسم..

الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى أحرز 6 أهداف وصنع هدفا.

المغربى أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة أحرز 6 أهداف.

الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط سيراميكا أحرز 5 أهداف وصنع هدفا.

النيجيري صديق أوجولا جناح سيراميكا أحرز هدفا وصنع 5 أهداف.

التوجولى ياو أنور مهاجم الإسماعيلى أحرز 3 أهداف وصنع هدفين.

الجنوب أفريقى بيرسي تاو جناح الأهلى سجل 4 أهداف.

النيجيري فافو أحكيم جناح بلدية المحلة أحرز هدفا وصنع 3 أهداف.

الأوغندى جوزيف أوشايا مدافع المقاولون العرب أحرز 3 أهداف وصنع هدفا.

الكونغولى فييستون مايى مهاجم بيراميدز أحرز 3 أهداف.

النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا أحرز هدفين وصنع هدفا.

السنغالى إبراهيما نداى جناح الزمالك أحرز هدفين وصنع هدفا.







