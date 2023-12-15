زى النهارده.. مونتيري المكسيكى يخطف برونزية كأس العالم للأندية من أنياب الأهلى

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 16 ديسمبر 2012، خسر النادى الاهلىفرصة الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعدما تلقى هزيمة بهدفين نظيفين أمام مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، وأضاع الأهلي الذي سيطر على مجريات اللقاء العديد من الفرص التى كانت كفيلة بتحويل وجهة الميدالية البرونزية إلى القاهرة، وسجل للفريق المكسيكي خيسوس كورونا (3) وسيزار دلجادو (66) الهدفين، كما تألق حارس المرمى في الزود عن مرماه وحافظ على نظافة شباكه رغم الفرص العديدة التي أتيحت للأهلي.

خطف مونتيري هدفا مبكرا وضع لاعبي الأهلي تحت الضغط للتعويض فى الشوط الأول، فلم تنجح محاولاتهم فى هز الشباك.

وسجل المارد الأحمر ظهوره التاسع فى كأس العالم للأندية بمواجهة اتحاد جدة السعودى مساء الجمعة بعدما شارك الأهلى فى مونديال الأندية بـ8 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021 و 2022.

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2، سجله عماد متعب.

وفى العام التالى عاد الشياطين الحمر مجدداً إلى اليابان لكن الدوافع هذه المرة مختلفة والخبرات أكبر، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.

وافتتح الأهلى

مشاركته الثانية بفوز أول على أوكلاند سيتى النيوزلاندى بهدفين دون رد سجلهما محمد أبوتريكة وفلافيو، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائى أمام إنتر ناسيونال البرازيلى بنتيجة 1/2، ليواجه كلوب أميريكا المكسيكى على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بنتيجة 1/2.

وفى 2007 كان الأهلى قريبا من التأهل للمرة الثالثة فى تاريخه، لكنه خسر اللقب القارى أمام النجم الساحلى فى القاهرة، ليعود فى 2008، ويخسر الجولة الأولى أمام باتشيكو المكسيكى بنتيجة 2/4، قبل أن يخسر المارد الأحمر فى المباراة الثانية أمام أدلايد النيوزلاندى 0/1 ليحتل المركز الأخير للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وبعد غياب دام 5 أعوام، ظهر المارد الأحمر من جديد فى نسخة عام 2012 والتى أقيمت فى اليابان ليحقق الأحمر ثانى أفضل ظهور فى مشاركاته الخمس، حيث حصد الأهلى المركز الرابع فى هذه النسخة، بعدما تمكن من الفوز فى المباراة الافتتاحية أمام سانفريس هيروشيما اليابانى 1/2، قبل أن يخسر فى مباراة الدور نصف النهائى أمام كورينثيانز البرازيلى 1-0، قبل أن يخسر مجددا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيرى المكسيكى 0/2.

وفى 2013 وعلى الأراضى المغربية، حقق الأهلى المركز الأخير للمرة الثالثة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد خسارته فى مباراة الدور ربع النهائى أمام جوانزوا إيفرجراند الصينى بنتيجة 0/2، قبل أن يخسر فى المباراة الثانية أمام مونتيرى المكسيكى بنتيجة 1/5.

وفى 2020 وعلى الأراضى القطرية، نجح الأهلى فى تحقيق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على الدحيل القطرى بهدف دون رد ثم خسارته من بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ثم فوزه على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

وفى 2021 حصد فريق الكرة بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية ، سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلى عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.

وفى 2022، حقق النادي الاهلى

برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد فوزه المستحق على الهلال السعودي (4-0)، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.