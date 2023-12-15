موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

MENAFN - Youm7) يستعد الجهاز الفني لنادى الزمال بقيادة معتمد جمال لخوض مباراة ساجرادا الأنجولى بعدما أغلق صفحة مباراة المصري البورسعيدى التي أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري، وخسرها الفارس الابيض بهدف دون رد.افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء الأربعاء المقبل في أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية





ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي". جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023. الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024 الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024 القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024 يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.



