جرحى في غارات لطائرات الاحتلال على جنوبي لبنان و(المقاومة) تقصف مواقعه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 12 (كونا) -- قصف جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بلدات وأرضي الجنوب اللبناني جوا وبالمدفعية وأدت غارة بطائرة مسيرة على بلدة (يارين) إلى سقوط عدد من الجرحى فيما أعلنت (المقاومة) مقتل أحد عناصرها واستهدافها مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على بلدتي (كفرحمام وميس الجبل) وأغارت طائرة مسيرة على منزل في بلدة (يارين) ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى مدينة صور للعلاج.
وأضافت الوكالة الوطنية أن جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية أطراف بلدات (اللبونة والضهيرة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين ومحيبيب والخيام).
وذكرت أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضا (تلة العويضة وتلة حمامص ووادي قطمون) في خراج بلدة رميش وسقطت قذائف فوسفورية على منطقة (اللبونة) في خراج بلدة (الناقورة) الحدودية.
من جهة اخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا أصدرته (المقاومة) نعت فيه أحد عناصرها الذي قتل بمواجهة جيش الاحتلال في جنوبي لبنان.
وقالت (المقاومة) في بيانات متفرقة إن عناصرها استهدفوا نقطة (الجرداح) بصواريخ (بركان) كما استهدفوا قوة للاحتلال أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في (ثكنة ميتات) بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.
وأضافت الوكالة أن (المقاومة) استهدفت موقع (بياض بليدا) وقوة مشاة للاحتلال شرق موقع (حانيتا) وموقع (الراهب) و(ثكنة راميم) بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.
يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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