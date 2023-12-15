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جرحى في غارات لطائرات الاحتلال على جنوبي لبنان و(المقاومة) تقصف مواقعه

12/15/2023 11:20:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 12 (كونا) -- قصف جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بلدات وأرضي الجنوب اللبناني جوا وبالمدفعية وأدت غارة بطائرة مسيرة على بلدة (يارين) إلى سقوط عدد من الجرحى فيما أعلنت (المقاومة) مقتل أحد عناصرها واستهدافها مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على بلدتي (كفرحمام وميس الجبل) وأغارت طائرة مسيرة على منزل في بلدة (يارين) ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى مدينة صور للعلاج.
وأضافت الوكالة الوطنية أن جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية أطراف بلدات (اللبونة والضهيرة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين ومحيبيب والخيام).
وذكرت أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضا (تلة العويضة وتلة حمامص ووادي قطمون) في خراج بلدة رميش وسقطت قذائف فوسفورية على منطقة (اللبونة) في خراج بلدة (الناقورة) الحدودية.
من جهة اخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا أصدرته (المقاومة) نعت فيه أحد عناصرها الذي قتل بمواجهة جيش الاحتلال في جنوبي لبنان.
وقالت (المقاومة) في بيانات متفرقة إن عناصرها استهدفوا نقطة (الجرداح) بصواريخ (بركان) كما استهدفوا قوة للاحتلال أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في (ثكنة ميتات) بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.
وأضافت الوكالة أن (المقاومة) استهدفت موقع (بياض بليدا) وقوة مشاة للاحتلال شرق موقع (حانيتا) وموقع ‏(الراهب) و(ثكنة راميم) بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.
يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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