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ترحيب أممي بإعلان فتح معبر (كرم أبو سالم) الحدودي لغزة لإيصال المساعدات الإنسانية

12/15/2023 11:20:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 15 - 12 (كونا) -- رحبت الأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإعلان عن أن معبر (كرم أبو سالم) الحدودي مع غزة سيفتح للتوصيل المباشر للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي إن التنفيذ السريع لهذا الاتفاق سيؤدي إلى زيادة تدفق المساعدات إلى غزة.
وأشار إلى أن التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار سيزيد توزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع بشكل أكبر.
وحول قطع خدمات الاتصالات بالقطاع أوضح دوجاريك أن الخدمات استؤنفت بعد توقف دام عدة ساعات مساء أمس الخميس محذرا من أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على قدرة العاملين في مجالي الطوارئ والإغاثة على أداء مهمتهم ويخلف عواقب سلبية على جميع السكان.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ذكرت أنه ما زال 8 من بين 22 مركزا طبيا تابعا للوكالة تواصل العمل بوسط وجنوب القطاع لتقديم الرعاية الصحية للمهجرين في منشآتها عبر 97 فريقا طبيا. (النهاية)

ع س ت




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