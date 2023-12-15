كأس العالم للأندية 2023.. (الأهلي) المصري إلى نصف النهائي بعد فوزه على (الاتحاد) السعودي بثلاثية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 15 - 12 (كونا) -- تأهل نادي (الأهلي) المصري إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بفوزه على (الاتحاد) السعودي بنتيجة (3-1) في المبارة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).
وسجل أهداف المباراة اللاعب التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة (21) فيما أضاف اللاعب المصري حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة (59) قبل أن يعزز اللاعب المصري إمام عاشور من تقدم فريقه بهدف أخير في الدقيقة (62).
في حين سجل هدف (الاتحاد) الوحيد لاعبه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة (92).
وبهذا الفوز يلعب نادي (الأهلي) المصري مع نادي (فلومينينسي) البرازيلي في الدور نصف النهائي من البطولة في 18 ديسمبر الجاري.
كما يلعب (اوراوا ريد دايموندز) الياباني مع نادي (مانشستر سيتي) الإنجليزي بدور نصف النهائي بتاريخ 19 ديسمبر الحالي بعد فوزه بوقت سابق اليوم على (كلوب ليون) المكسيكي بهدف دون رد.
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها ال20 يوم الثلاثاء الماضي بمدينة (جدة) السعودية بمشاركة سبعة أندية وتستمر منافساتها حتى 22 ديسمبر الجاري. (النهاية)
ف ن / م م ج
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