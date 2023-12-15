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كأس العالم للأندية 2023.. (الأهلي) المصري إلى نصف النهائي بعد فوزه على (الاتحاد) السعودي بثلاثية

12/15/2023 11:20:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 15 - 12 (كونا) -- تأهل نادي (الأهلي) المصري إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بفوزه على (الاتحاد) السعودي بنتيجة (3-1) في المبارة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).
وسجل أهداف المباراة اللاعب التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة (21) فيما أضاف اللاعب المصري حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة (59) قبل أن يعزز اللاعب المصري إمام عاشور من تقدم فريقه بهدف أخير في الدقيقة (62).
في حين سجل هدف (الاتحاد) الوحيد لاعبه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة (92).
وبهذا الفوز يلعب نادي (الأهلي) المصري مع نادي (فلومينينسي) البرازيلي في الدور نصف النهائي من البطولة في 18 ديسمبر الجاري.
كما يلعب (اوراوا ريد دايموندز) الياباني مع نادي (مانشستر سيتي) الإنجليزي بدور نصف النهائي بتاريخ 19 ديسمبر الحالي بعد فوزه بوقت سابق اليوم على (كلوب ليون) المكسيكي بهدف دون رد.
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها ال20 يوم الثلاثاء الماضي بمدينة (جدة) السعودية بمشاركة سبعة أندية وتستمر منافساتها حتى 22 ديسمبر الجاري. (النهاية)

ف ن / م م ج




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