موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإقامة خلية إرشاد وتنسيق لصالح مجموعة دول الساحل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 15 - 12 (كونا) -- وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بالعاصمة (نواكشوط) اتفاقية لإقامة وتسيير خلية إقليمية للاتحاد الأوروبي مهمتها الإرشاد والتنسيق لصالح مجموعة دول الساحل.
وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها أن الاتفاقية وقعها وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط غويليم جونز.
وأضافت أن توقيع الاتفاقية جاء بعد أيام من انسحاب بوركينا فاسو والنيجر من مجموعة الساحل.
وأوضح البيان أن موريتانيا تسعى من خلال هذه الاتفاقية للسعي لإعادة إحياء مجموعة دول الساحل وبعث الروح فيها وتفادي حلها لا سيما بعد قرار الدول الثلاث الانسحاب منها.
وأعلنت موريتانيا وتشاد الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري عن تمهيد الطريق أمام حل الائتلاف الإقليمي مجموعة دول الساحل الخمس المعني بمكافحة الإرهاب بعد انسحاب الدول الثلاث الأخرى منه مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وأوضح البلدان في بيان مشترك أنهما سيطبقان جميع الإجراءات الضرورية وفقا للاتفاق التأسيسي لمجموعة الخمس لا سيما البند 20 الذي ينص على إمكانية حل الائتلاف بطلب من ثلاث دول أعضاء على الأقل.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الموريتانية ووزير التجهيز والنقل محمد عالي سيدي محمد "يمكن القول من دون مخاطرة إن مجموعة الدول الخمس الساحل لم تعد موجودة".
وأكد ولد سيدي محمد تمسك الرئيسين الموريتاني محمد ولد الغزواني والتشادي الفريق محمد إدريس ديبي بأهداف المجموعة وبأبعاد اتفاقية مجموعة دول الساحل الخمس الأمنية والتنموية.
وأعلن كل من النيجر وبوركينا فاسو بداية الشهر الجاري انسحابهما من جميع هيئات مجموعة دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة المشتركة اعتبارا من تاريخ 29 نوفمبر الماضي حيث أكد البلدان أن الانسحاب تقرر بعد تقييم معمق للمجموعة وعملها.
كما سبق لمالي أن أعلنت انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية منتصف مايو 2022 احتجاجا على رفض توليها الرئاسة الدورية وقررت منتصف شهر سبتمبر الماضي تأسيس تحالف دول الساحل مع النيجر وبوركينا فاسو. (النهاية)
م ر / ه س ص
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