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موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإقامة خلية إرشاد وتنسيق لصالح مجموعة دول الساحل

12/15/2023 11:20:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 15 - 12 (كونا) -- وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بالعاصمة (نواكشوط) اتفاقية لإقامة وتسيير خلية إقليمية للاتحاد الأوروبي مهمتها الإرشاد والتنسيق لصالح مجموعة دول الساحل.
وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها أن الاتفاقية وقعها وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط غويليم جونز.
وأضافت أن توقيع الاتفاقية جاء بعد أيام من انسحاب بوركينا فاسو والنيجر من مجموعة الساحل.
وأوضح البيان أن موريتانيا تسعى من خلال هذه الاتفاقية للسعي لإعادة إحياء مجموعة دول الساحل وبعث الروح فيها وتفادي حلها لا سيما بعد قرار الدول الثلاث الانسحاب منها.
وأعلنت موريتانيا وتشاد الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري عن تمهيد الطريق أمام حل الائتلاف الإقليمي مجموعة دول الساحل الخمس المعني بمكافحة الإرهاب بعد انسحاب الدول الثلاث الأخرى منه مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وأوضح البلدان في بيان مشترك أنهما سيطبقان جميع الإجراءات الضرورية وفقا للاتفاق التأسيسي لمجموعة الخمس لا سيما البند 20 الذي ينص على إمكانية حل الائتلاف بطلب من ثلاث دول أعضاء على الأقل.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الموريتانية ووزير التجهيز والنقل محمد عالي سيدي محمد "يمكن القول من دون مخاطرة إن مجموعة الدول الخمس الساحل لم تعد موجودة".
وأكد ولد سيدي محمد تمسك الرئيسين الموريتاني محمد ولد الغزواني والتشادي الفريق محمد إدريس ديبي بأهداف المجموعة وبأبعاد اتفاقية مجموعة دول الساحل الخمس الأمنية والتنموية.
وأعلن كل من النيجر وبوركينا فاسو بداية الشهر الجاري انسحابهما من جميع هيئات مجموعة دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة المشتركة اعتبارا من تاريخ 29 نوفمبر الماضي حيث أكد البلدان أن الانسحاب تقرر بعد تقييم معمق للمجموعة وعملها.
كما سبق لمالي أن أعلنت انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية منتصف مايو 2022 احتجاجا على رفض توليها الرئاسة الدورية وقررت منتصف شهر سبتمبر الماضي تأسيس تحالف دول الساحل مع النيجر وبوركينا فاسو. (النهاية)

م ر / ه س ص




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