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استشهاد مصور قناة (الجزيرة) وإصابة مراسلها في قصف إسرائيلي بغزة

12/15/2023 11:20:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 12 (كونا)-- استشهد مصور قناة (الجزيرة) القطرية سامر أبو دقة (45 عاما) وأصيب مراسل القناة وائل الدحدوح اليوم الجمعة بقصف شنته مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن أبو دقة ترك ينزف في موقع إصابته لعدة ساعات بسبب صعوبة وصول طواقم الإسعاف إلى المكان الذي أصيب به.
وأضافت المصادر أن أبو دقة أصيب في القصف مع مراسل القناة وائل الدحدوح في حين وصفت المصادر الطبية إصابة الدحدوح بالمتوسطة حيث أصيب في يده.
وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 90 صحفيا إضافة إلى إصابة عدد اخر بجروح. (النهاية)

ن ق / م م ج




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