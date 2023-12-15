استشهاد مصور قناة (الجزيرة) وإصابة مراسلها في قصف إسرائيلي بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 12 (كونا)-- استشهد مصور قناة (الجزيرة) القطرية سامر أبو دقة (45 عاما) وأصيب مراسل القناة وائل الدحدوح اليوم الجمعة بقصف شنته مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن أبو دقة ترك ينزف في موقع إصابته لعدة ساعات بسبب صعوبة وصول طواقم الإسعاف إلى المكان الذي أصيب به.
وأضافت المصادر أن أبو دقة أصيب في القصف مع مراسل القناة وائل الدحدوح في حين وصفت المصادر الطبية إصابة الدحدوح بالمتوسطة حيث أصيب في يده.
وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 90 صحفيا إضافة إلى إصابة عدد اخر بجروح. (النهاية)
ن ق / م م ج
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