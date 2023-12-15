ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 18787

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 18787 شهيدا ونحو 51 ألف إصابه.
وأوضحت السلطات الصحية في بيان صحفي أن 179 شهيدا و303 مصابين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية ولا زال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.
وأشارت إلى أن الساعات الماضية شهدت ارتكاب الاحتلال 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة. (النهاية)
ن ق / م م ج
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