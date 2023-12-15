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ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 18787

12/15/2023 11:20:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 18787 شهيدا ونحو 51 ألف إصابه.
وأوضحت السلطات الصحية في بيان صحفي أن 179 شهيدا و303 مصابين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية ولا زال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.
وأشارت إلى أن الساعات الماضية شهدت ارتكاب الاحتلال 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة. (النهاية)

ن ق / م م ج




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