الرئيس التركي: ضرورة تطبيق قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لتحقيق السلام بالمنطقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 15 - 12 (كونا) -- شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في 11 نوفمبر الماضي من أجل تحقيق السلام في المنطقة.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والمساعي الرامية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة وجهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين والخطوات المتخذة لضمان السلام.
ونقل البيان عن الرئيس التركي تأكيده أن المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين "يجب أن تستمر بروح الوحدة".
وأضاف أنه "من المهم إيقاف الكيان الاسرائيلي بأسرع وقت ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف دائم لإطلاق النار بكل حزم" في قطاع غزة.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 18787 شهيدا ونحو 51 ألف إصابه موضحة أن 179 شهيدا و303 مصابين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية ولا زال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات. (النهاية)
ط ا / م م ج
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