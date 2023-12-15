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الرئيس التركي: ضرورة تطبيق قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لتحقيق السلام بالمنطقة

12/15/2023 11:20:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 15 - 12 (كونا) -- شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في 11 نوفمبر الماضي من أجل تحقيق السلام في المنطقة.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والمساعي الرامية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة وجهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين والخطوات المتخذة لضمان السلام.
ونقل البيان عن الرئيس التركي تأكيده أن المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين "يجب أن تستمر بروح الوحدة".
وأضاف أنه "من المهم إيقاف الكيان الاسرائيلي بأسرع وقت ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف دائم لإطلاق النار بكل حزم" في قطاع غزة.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 18787 شهيدا ونحو 51 ألف إصابه موضحة أن 179 شهيدا و303 مصابين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية ولا زال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات. (النهاية)

ط ا / م م ج




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