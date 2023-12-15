محكمة (إيكواس) تأمر بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر بازوم وإعادته إلى منصبه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 15 - 12 (كونا) -- أمرت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الجمعة بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم المحتجز منذ الانقلاب عليه في 26 يوليو الماضي وإطلاق سراح أفراد عائلته.
وفصلت المحكمة المذكورة اليوم الجمعة في الدعوى التي رفعها محامو بازوم منتصف شهر سبتمبر الماضي وطالبوا فيها بضرورة إطلاق سراحه برفقة عائلته واستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وأمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن بازوم برفقة أفراد عائلته كما طالبت بإعادته إلى منصبه كرئيس للبلاد مؤكدة أنه "الوحيد الذي يمثل دولة النيجر وأنه يبقى رئيسا للجمهورية" ومعتبرة أنه "حصل انتهاك للحقوق الدستورية والسياسية في حقه ويتعين إعادته إلى منصبه".
يذكر أن محامي بازوم رفعوا دعوى أمام محكمة (إيكواس) منتصف سبتمبر الماضي من أجل إطلاق سراحه واستعادة النظام الدستوري في البلاد وتحدثوا في الدعوى التي قدمت للمحكمة الواقع مقرها بعاصمة نيجيريا (أبوجا) عن اعتقال تعسفي وانتهاك لحرية التنقل في حق بازوم وزوجته وابنهما.
وأكدت الرئاسة النيجرية في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز بازوم وعائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وتولي قيادة المجلس العسكري الانتقالي.
ومنذ ذلك التاريخ تفرض (إيكواس) عقوبات اقتصادية على النيجر كما لوحت بتدخل عسكري لإعادة بازوم الى السلطة لكنها فضلت منح الفرصة للوساطة بغرض دفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات.
كما قررت (إيكواس) في ختام دورتها ال64 المنعقدة في نيجيريا الأحد الماضي تشكيل لجنة من زعماء دول (توغو) و(سيراليون) و(بنين) بغرض التواصل مع المجلس العسكري في النيجر للاتفاق على خريطة طريق انتقالية قصيرة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. (النهاية)
م ر / ر ج
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