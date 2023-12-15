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محكمة (إيكواس) تأمر بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر بازوم وإعادته إلى منصبه

12/15/2023 11:20:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 15 - 12 (كونا) -- أمرت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الجمعة بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم المحتجز منذ الانقلاب عليه في 26 يوليو الماضي وإطلاق سراح أفراد عائلته.
وفصلت المحكمة المذكورة اليوم الجمعة في الدعوى التي رفعها محامو بازوم منتصف شهر سبتمبر الماضي وطالبوا فيها بضرورة إطلاق سراحه برفقة عائلته واستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وأمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن بازوم برفقة أفراد عائلته كما طالبت بإعادته إلى منصبه كرئيس للبلاد مؤكدة أنه "الوحيد الذي يمثل دولة النيجر وأنه يبقى رئيسا للجمهورية" ومعتبرة أنه "حصل انتهاك للحقوق الدستورية والسياسية في حقه ويتعين إعادته إلى منصبه".
يذكر أن محامي بازوم رفعوا دعوى أمام محكمة (إيكواس) منتصف سبتمبر الماضي من أجل إطلاق سراحه واستعادة النظام الدستوري في البلاد وتحدثوا في الدعوى التي قدمت للمحكمة الواقع مقرها بعاصمة نيجيريا (أبوجا) عن اعتقال تعسفي وانتهاك لحرية التنقل في حق بازوم وزوجته وابنهما.
وأكدت الرئاسة النيجرية في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز بازوم وعائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وتولي قيادة المجلس العسكري الانتقالي.
ومنذ ذلك التاريخ تفرض (إيكواس) عقوبات اقتصادية على النيجر كما لوحت بتدخل عسكري لإعادة بازوم الى السلطة لكنها فضلت منح الفرصة للوساطة بغرض دفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات.
كما قررت (إيكواس) في ختام دورتها ال64 المنعقدة في نيجيريا الأحد الماضي تشكيل لجنة من زعماء دول (توغو) و(سيراليون) و(بنين) بغرض التواصل مع المجلس العسكري في النيجر للاتفاق على خريطة طريق انتقالية قصيرة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. (النهاية)

م ر / ر ج



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