الدوري الايطالي: جنوى يعرقل يوفنتوس في ملاحقة انتر على الصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 15 - 12 (كونا) -- فقد فريق (يوفنتوس) زخمه في ملاحقة (انتر ميلانو) في صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم حيث سقط في فخ التعادل أمام فريق (جنوى) اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر المبكرة.
وعلى ملعب استاد (لويجي فيراريس) بمدينة جنوه فشل (البيانكوينري) الزائر في التغلب على صاحب الأرض بعدما تقدم في الشوط الأول بهدف سجله فيديريكو كييزا من ضربة جزاء في الدقيقة 28.
لكن جنوى عادل النتيجة بهدف سجله أببت غودموندسون في الدقيقة 48 لتنتهي المباراة بهدف لكل من الفريقين.
وبهذه النتيجة يفقد يوفنتوس نقطتين ثمينتين ليظل في المركز الثاني برصيد 37 نقطة خلف انتر ميلانو في المركز الأول برصيد 38 نقطة والذي سيلعب مباراة الجولة مع لاتسيو يوم الأحد. (النهاية)
م ن / ر ج
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