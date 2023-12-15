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الدوري الايطالي: جنوى يعرقل يوفنتوس في ملاحقة انتر على الصدارة

12/15/2023 11:20:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 15 - 12 (كونا) -- فقد فريق (يوفنتوس) زخمه في ملاحقة (انتر ميلانو) في صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم حيث سقط في فخ التعادل أمام فريق (جنوى) اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر المبكرة.
وعلى ملعب استاد (لويجي فيراريس) بمدينة جنوه فشل (البيانكوينري) الزائر في التغلب على صاحب الأرض بعدما تقدم في الشوط الأول بهدف سجله فيديريكو كييزا من ضربة جزاء في الدقيقة 28.
لكن جنوى عادل النتيجة بهدف سجله أببت غودموندسون في الدقيقة 48 لتنتهي المباراة بهدف لكل من الفريقين.
وبهذه النتيجة يفقد يوفنتوس نقطتين ثمينتين ليظل في المركز الثاني برصيد 37 نقطة خلف انتر ميلانو في المركز الأول برصيد 38 نقطة والذي سيلعب مباراة الجولة مع لاتسيو يوم الأحد. (النهاية)

م ن / ر ج



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