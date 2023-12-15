موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 18787 شهيدا ونحو 51 ألف إصابة وتوضح أن 179 شهيدا و303 مصابين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية في حين لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.
رام الله - مصور قناة (الجزيرة) القطرية سامر أبو دقة (45 عاما) يستشهد ومراسل القناة وائل الدحدوح يصاب بقصف شنته مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة.
رام الله - المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ بداية عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي 89 صحفيا واعتقل ثمانية آخرين وأصاب العديد منهم.
بيروت - الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني تقر التمديد لقائد الجيش جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة وذلك بعدما وافق النواب على رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة.
القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر تعلن أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخاببة.
الجزائر - محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تأمر بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم المحتجز منذ الانقلاب عليه في 26 يوليو الماضي وإطلاق سراح أفراد عائلته. (النهاية) ر ج
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