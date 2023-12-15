موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 18787 شهيدا ونحو 51 ألف إصابة وتوضح أن 179 شهيدا و303 مصابين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية في حين لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

رام الله - مصور قناة (الجزيرة) القطرية سامر أبو دقة (45 عاما) يستشهد ومراسل القناة وائل الدحدوح يصاب بقصف شنته مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة.

رام الله - المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ بداية عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي 89 صحفيا واعتقل ثمانية آخرين وأصاب العديد منهم.

بيروت - الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني تقر التمديد لقائد الجيش جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة وذلك بعدما وافق النواب على رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة.

القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر تعلن أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخاببة.

الجزائر - محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تأمر بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم المحتجز منذ الانقلاب عليه في 26 يوليو الماضي وإطلاق سراح أفراد عائلته. (النهاية) ر ج