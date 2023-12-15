ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية واستقرار سعر النفط الخام

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية واستقرار سعر النفط الخام
التاريخ
12/15/2023 11:20:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 71 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة 56 نقطة ليغلق على 37305 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 52 نقطة ليصل إلى 14813 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4719 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 15 نقطة ليتراجع إلى 1985 نقطةـ
-- (بترا)
م د/ف ج
16/12/2023 06:37:42
MENAFN15122023000117011021ID1107605896
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