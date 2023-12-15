ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية واستقرار سعر النفط الخام

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 71 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة 56 نقطة ليغلق على 37305 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 52 نقطة ليصل إلى 14813 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4719 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 15 نقطة ليتراجع إلى 1985 نقطةـ

-- (بترا)

م د/ف ج

16/12/2023 06:37:42

