‎الجزيرة تدين اغتيال مصورها أبو دقة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



الدوحة 16 كانون الأول (بترا)- دانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات، اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي مصورها الزميل سامر أبو دقة بقذيفة طائرة مسيرة مساء أمس الجمعة، خلال تغطيته قصف مدرسة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجزيرة وفقا لبيان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف للزميل أبو دقة وتركته ينزف لأكثر من 5 ساعات بعد إصابته.

وحمّلت شبكة الجزيرة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء" والاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

كما تقدمت شبكة الجزيرة في بيانها بخالص العزاء وعظيم المواساة لعائلة الزميل الراحل في غزة وبلجيكا"، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.

والزميل المصور أبو دقة أب لثلاثة أولاد وبنت، وهو من مواليد عام 1978 من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، والتحق بالجزيرة في حزيران عام 2004 حيث عمل فيها مصوراً وفني مونتاج.

وأصيب الزميل سامر مساء أمس، وظل ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته إلى جانب الزميل وائل الدحدوح خلال تغطيتهما لقصف إسرائيلي على مدرسة فرحانة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.

--(بترا)

ف ج

16/12/2023 06:34:09

