الحكم على محامي ترمب السابق بدفع 148 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 16 كانون الأول ( بترا ) - أمرت هيئة محلفين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترمب، أمس الجمعة، بدفع أكثر من 148 مليون دولار لوكيلتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية في 2020.

وكان محامو روبي فريمان وابنتها واندريا "شاي" موس، وهما وكيلتان انتخابيتان من ولاية جورجيا (جنوب شرق)، طالبوا أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن بمبلغ 24 مليون دولار على الأقل لكل منهما.

ولكن هيئة المحلفين الفدرالية المؤلفة من ثمانية أشخاص حكمت لكل منهما بتعويض مقداره 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليون دولار عن الأضرار المعنوية و75 مليونا دولار كعطل وضرر، بحسب واشنطن تايمز .

وبعد صدور الحكم، قال جولياني في تصريح لصحفيين لدى مغادرته المحكمة إن المبلغ غير منطقي.

وأضاف "أنا واثق من أنه عندما تعرض هذه القضية أمام محكمة عادلة، ستبطل بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى أنه سيستأنف.

وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئا، تبيّن لاحقا أنه قرص حلوى نعناع.

ولكنّ جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقا والمدّعي العام السابق للمدينة نفسها، زعم يومها أنّ ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة وميضية "يو إس بي"، مؤكّدا أنّ إحداهما مرّرته للأخرى سرّا "كما لو أنّه جرعات هيرويين أو كوكايين" بقصد تزييف نتائج الانتخابات.

--(بترا)

ب خ

16/12/2023 06:24:28

