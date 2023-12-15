الحكم على محامي ترمب السابق بدفع 148 مليون دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 16 كانون الأول ( بترا ) - أمرت هيئة محلفين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترمب، أمس الجمعة، بدفع أكثر من 148 مليون دولار لوكيلتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية في 2020.
وكان محامو روبي فريمان وابنتها واندريا "شاي" موس، وهما وكيلتان انتخابيتان من ولاية جورجيا (جنوب شرق)، طالبوا أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن بمبلغ 24 مليون دولار على الأقل لكل منهما.
ولكن هيئة المحلفين الفدرالية المؤلفة من ثمانية أشخاص حكمت لكل منهما بتعويض مقداره 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليون دولار عن الأضرار المعنوية و75 مليونا دولار كعطل وضرر، بحسب واشنطن تايمز .
وبعد صدور الحكم، قال جولياني في تصريح لصحفيين لدى مغادرته المحكمة إن المبلغ غير منطقي.
وأضاف "أنا واثق من أنه عندما تعرض هذه القضية أمام محكمة عادلة، ستبطل بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى أنه سيستأنف.
وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئا، تبيّن لاحقا أنه قرص حلوى نعناع.
ولكنّ جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقا والمدّعي العام السابق للمدينة نفسها، زعم يومها أنّ ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة وميضية "يو إس بي"، مؤكّدا أنّ إحداهما مرّرته للأخرى سرّا "كما لو أنّه جرعات هيرويين أو كوكايين" بقصد تزييف نتائج الانتخابات.
--(بترا)
ب خ
16/12/2023 06:24:28
MENAFN15122023000117011021ID1107605894
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