تقرير أممي: العام 2023 الأكثر دموية للفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 كانون الأول (بترا)- أفاد تقرير صدر عن مكتب الشؤون الانسانية، بأن العام 2023 يعد بالفعل العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الضحايا منذ عام 2005.

وبلغ عدد شهداء الضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، هذا العام 476 شهيدا بينهم 112 طفلا.

وأشار إلى أن نحو 276 شخصا استشهدوا منذ السابع من تشرين الاول، بينهم 70 طفلا.

وحسب التقرير، بلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين استشهدوا العام الحالي 3 اضعاف ممن استشهدوا عام 2022.

كما بلغ عدد الجرحى الذين اصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية 12566 جريحا منهم 1841 طفلا.

ولفت إلى أن 3502 شخصا بينهم 549 طفلا، اصيبوا بعد السابع من تشرين الاول الماضي.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تصعيدًا كبيرًا في أعمال العنف طوال عام 2023.

واتسم العنف بتصاعد التوترات، وارتفاع كبير في الضحايا الفلسطينيين، وزيادة عنف المستوطنين، وهدم المباني المملوكة للفلسطينيين، كما حدثت زيادة في عمليات التهجير وخسارة كبيرة في سبل العيش، فضلاً عن تشديد القيود المفروضة على الوصول والتنقل للعديد من المجتمعات الفلسطينية، لا سيما في المنطقة (ج)، حسب التقرير.

وقال التقرير "تمثل هذه الفترة أيضًا واحدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية الأكثر شمولاً في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية".

وأضاف التقرير ان إسرائيل هدمت 806 مباني بحجة افتقار الناس إلى تراخيص البناء الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية 2023 ، ما أدى إلى نزوح 1098 شخصًا.

كما هدمت 170 مبنى أثناء قيام إسرائيل بما يسمى عملياتها العسكرية ما أدى إلى تهجير 640 شخصاً، وهدمت أيضا 34 مبنى لأسباب عقابية ما أدى إلى تهجير 146 شخصا، بالإضافة إلى تهجير 1442 شخصًا بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين والقيود المفروضة على حركة الناس.

وقال التقرير انه ومنذ 7 تشرين الأول، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بفرض 49 عملية قيود جديدة على سكان الضفة الغربية، وغيرت حالة 100 من 645 الموجودة مسبقًا، لتصبح العقبات التي تعوق أو تؤثر بشدة على وصول وتنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، أكثر صرامة.

وشدد التقرير على ان "تلك القيود تفصل المدن والقرى والمجتمعات المستضعفة من بعضها البعض، كما تعطل حصول المجتمعات على الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية اليها".

-- (بترا)

م د/ف ج

16/12/2023 06:05:02

