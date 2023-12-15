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احتفالاً بعيد ميلاده.. أبرز عروض مسرحية قدمها سامح حسين

12/15/2023 11:20:07 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر الفنان سامح حسين بعيد ميلاده، ويعتبر حسين من أبرز الفنانين الكوميديين علي الساحة الفنية، وقد ولد بحي شبرا وتخرج من كلية الحقوق ثم بعد ذلك التحق بكلية الأداب قسم المسرح وذلك بسبب عشقه للمسرح والفن، كما التحق بعد ذلك بورشة مركز الإبداع الفني بقيادة المخرج الكبير خالد جلال، وانطلق حسين في الأعمال المسرحية وكذلك التلفزيونية والسينمائية، ورغم شهرته في السينما والتلفزيون إلا أنه لوقتنا هذا مازال يقدم المسرح بسبب حبه الشديد له .



ومن أبرز المسرحيات الذي قدمها حسين وتعد أخر مسرحياته هي " حلم جميل " والذي قدمها علي المسرح العائم ، وكانت تدور أحداث مسرحية «حلم جميل» حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.



«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، إستعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.



وقدم كذلك سامح حسين مسرحية " المتفائل والتي تعد من أنجح عروضه المسرحية في مسرح الدولة ، حيث قدمها علي المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح ، وكانت تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.



العرض من
بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام .



وقدم كذلك مسرحية " أقفش متحرش " علي مسرح نجيب الريحاني ، من إخراج المخرج الكبير عصام السيد ،، وتدور فكرتها حول عدد من الظواهر الإجتماعية المرفوضة لتقويمها وتوعية الجمهور بتأثيرها السلبي على المجتمع، مع الحرص على تقديمها في إطار من الكوميديا الجذابة، والمسرحية من بطولة سامح حسين ، آيتن عامر ، انجي علي ، أسامة فوزي ، أحمد سعد ، أحمد عبد الهادي ، رشا مجدي ، ميدرونا سليم ، محمد نصر ، ياسمين سمير ، ايمان غنيم ، محمد ثروت اخراج عصام السيد



ولعل من أبرز مسرحياته كذلك " أنا الرئيس " والتي قدمت علي مسرح العائم ، وهي مسرحية كوميدية استعراضية غنائية من إنتاج البيت الفني للمسرح في عام 2015، استمر عرضها لأكثر من 300 ليلة عرض؛ وهي مأخوذة عن مسرحية الكاتب يوسف عوف المأخوذة عن قصة الأديب نيقولاي غوغول «المفتش العام». أعدها وأخرجها محسن رزق
أشعار : خالد الشيباني
وألحان
وائل عقيد ، والعرض من بطولة سامح حسين ، حنان مطاوع ، نادية شكري ، فتحي سعد ، أيمن إسماعيل اشعار خالد الشيباني .



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