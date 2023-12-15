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برادلى كوبر يشترى منزلاً بجوار مزرعة محبوبته جيجى حديد

12/15/2023 11:20:07 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير لموقع الديلى ميل مؤخراً أن النجم برادلى كوبر باتت علاقته أكثر جدية من أي وقت مضى مع عارضة الأزياء جيجى حديد، وذلك بسرعة شديدة، مثلما أكد التقرير، الذى استند إلى معلومة بخصوص شراء كوبر منزلاً في بنسلفانيا بجوار مزرعة حديد، وهو ما يشير لصلابة علاقتهما.

على جانب آخر انتقد عدد كبير من الجماهير ومحبى السينما العالمية برادلي كوبر
بسبب الاسقاط الواضح الذى قام به على زميله النجم العالمى كيليان ميرفي، وأدلى كوبر بهذه التعليقات في برنامج "Actors on Actors" الذي يعرض على قناة
Variety، حيث ظهر مع الممثلة العالمية إيما ستون.

وتحدث المخرج والممثل الرئيسي لفيلم
Maestro
مع ستون حول الاستعدادات التي قامت بها لفيلمها
Poor Things.

هذا واستغرق إنتاج فيلمي
Maestro
وPoor Things
ست سنوات، وقال كوبر: "أشعر أنك لم تكن لتتمكن من إنتاج
Poor Things
إذا لم يكن لديك قدر هائل من الإعداد، والأمر نفسه مع
Maestro".

كان تعليق كوبر التالي هو الذي اعتقد المعجبون أنه موجه إلى مورفي: "لم يكن الأمر وكأنك تلقيت مكالمة، وفي غضون ستة أشهر ستفعل ذلك، كان يجب أن يستغرق هذا سنوات".

تتزامن ملاحظة كوبر مع مقدار الوقت الذي استغرقه مورفي للتحضير لدور جي روبرت أوبنهايمر. في مقابلة مع
NME، ورد أن مورفي كان لديه ستة أشهر للبحث عن عالم الفيزياء النظرية.

ومن بعد هذه التصريحات تفاعل المعجبون مع المحادثة على
X، كتب مستخدم بملاحظة شخصية أكثر بكثير حول كوبر: "قال والدي ذات مرة أكد إنه لا أحد في تاريخ الأفلام يريد جائزة الأوسكار أكثر من برادلي كوبر، وربما يكون هذا هو البيان الأكثر دقة على الإطلاق".

وأجاب آخر أحد المستخدمين: "لقد تم تجاهل ترشيح الإخراج لـ
A Star is Born
بعد أن وصلت إليه جميع الأسماء المهمة على ما أعتقد".







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