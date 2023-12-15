خالد الحجر ومنار حسني في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

MENAFN - Youm7) يشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المصرية بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير كل من المخرج الكبير خالد الحجر والمونتيرة منار حسنى، وتضم تلك المسابقة، والمهرجان في دورته المقبلة يرفع شعار "السينما سلاحنا"، كما يقدم المخرج خالد الحجر ورشة تحت عنوان "الإخراج السينمائي" بالإضافة لورشة أخري تقدمها المخرجة جيهان إسماعيل.

من الأفلام المشاركة في مسابقة سينما الشباب: فيلم "فقه أمي" للمخرج عمر عز، فيلم "كل أسبوعين" للمخرجة آية الحسيني، فيلم "مجهول" للمخرج أكرم هشام شعراوي، وفيلم "elghteen year"، محمد ببدير حسن، وفيلم "it,s not you" للمخرج شادي نور فهمي،

My toy

للمخرج مازن حاج

قاسم، وفيلم "آخر الوعود" للمخرج علي عبد الستار، وفيلم "بخاف تنساني" للمخرجة أمنية سويدان.



أما المسابقة الوثائقية فيشارك فيها 8 أفلام :Gaddafi s birthday cake للمخرج ناهد نصر، 32 abo el mahasiem el shazly

للمخرجة زيادي، الطيور غادرت بيروت للمخرج خليل درفيس زعرور من لبنان، سينما مسرة للمخرجة ستيفانيا أمين ، 1200 steps للمخرجة نيرة عبد الشافي ، مش منكوشة للمخرجة أميرة صلاح أحمد ، A DREAM IN THE CITY OF LEIPZIG

للمخرج احمد طارق أبودينا، DELIVERANCE A



وجدير بالذكر أن

فيلم "عيسى" للمخرج مراد مصطفى سيفتتح المهرجان كعرض اول فى مصر ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير الدورة الخامسة والتى ستقام

فى الفترة من 17 - 20 ديسمبر2023 ، وهذا الفيلم قد حاز على جائزتين فى مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الماضية ، ثم شارك الفيلم فى حوالى 70 مهرجانا سينمائىا وحاز على اكثر من 20 جائزة دولية حتى الآن.WOMAN S REVOLT

للمخرج زياد حجاج .