هانى الناظر يهنئ النادى الأهلى بالفوز: خففتم من آلامى وأوجاعى.. صورة

(MENAFN
- Youm7) حرص الدكتور هاني الناظر، على تهنئة النادي الأهلي بالفوز على نادي اتحاد جدة السعودي، في المباراة المقامة التي انتهت منذ قليل بثلاثة مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.
ونشر الناظر، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجران، وكتب "شكراً رجال الاهلي خففتم من آلامي وأوجاعي".
بوست الدكتور هانى الناظر
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تأهله إلى نصف النهائي عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية.
وفاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
MENAFN15122023000132011024ID1107605887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.