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هانى الناظر يهنئ النادى الأهلى بالفوز: خففتم من آلامى وأوجاعى.. صورة

12/15/2023 11:20:03 PM
(MENAFN- Youm7) حرص الدكتور هاني الناظر، على تهنئة النادي الأهلي بالفوز على نادي اتحاد جدة السعودي، في المباراة المقامة التي انتهت منذ قليل بثلاثة مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

ونشر الناظر، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجران، وكتب "شكراً رجال الاهلي خففتم من آلامي وأوجاعي".


بوست الدكتور هانى الناظر

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تأهله إلى نصف النهائي عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.







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