وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الرأس.. من صودا الخبز للعسل

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- Youm7) تعانى بعض النساء أحيانًا من مشكلة قشرة الرأس والتي تتسبب في شعورهن بالإحراج والانزعاج، ما يدفعهن للبحث عن طرق التخلص من هذه المشكلة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس، وفقًا لما ذكره موقع "byrdie".
وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس وصفة صودا الخبز لعلاج قشرة الرأس
يساعد صودا الخبز على إزالة الزيوت الزائدة من الشعر، والتخلص من قشرة الرأس، ينصح بتحضير ملعقة كبيرة من صودا الخبز لكل كوب ماء وخلطه جيدًا، مع إضافة قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت إكليل الجبل العطري ثم سكبه على الشعر مع تدليك فروة الرأس، ثم غسل الشعر جيدًا.
قشرة الرأس وصفة خل التفاح لعلاج قشرة الرأس
يساعد خل التفاح في إزالة قشرة الرأس، وذلك من خلال تحضير جزءًا واحدًا من خل التفاح إلى جزء واحد من الماء الدافئ، مع إضافة المزيج على الشعر مع التدليك بلطف لمدة تتراوح مابين ثلاث إلى خمس دقائق، ثم غسل الشعر بالماء مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع .
وصفات لعلاج قشرة الرأس وصفة زيت الليمون لعلاج قشرة الرأس
ينصح بخلط بضع قطرات من زيت الليمون العطري مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، ثم تدليك فروة الرأس بلطف وغسله بالشامبو، ولكن لا ينصح باستخدام هذه الوصفة لصاحبات فروة الرأس الحساسة بسبب زيت الليمون.
وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس وصفة العسل لعلاج قشرة الرأس
يُعتبر العسل منظفًا لفروة الرأس ومضاد للبكتيريا والفطريات ولطيف على فروة الرأس، ولذلك ينصح بخلط ملعقة كبيرة من العسل الخام غير المعالج مع ربع كوب من الماء في كوب مع إضافة ملعقة كبيرة من جل الصبار مع رج الخليط ثم وضع المزيج على الشعر المبلل وتدليك فروة الرأس لمدة دقيقة واحدة، ثم غسل الشعر مع تكرار الوصفة أسبوعيا.
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