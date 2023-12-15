وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الرأس.. من صودا الخبز للعسل

MENAFN - Youm7) تعانى بعض النساء أحيانًا من مشكلة قشرة الرأس والتي تتسبب في شعورهن بالإحراج والانزعاج، ما يدفعهن للبحث عن طرق التخلص من هذه المشكلة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس، وفقًا لما ذكره موقع "byrdie".

وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس وصفة صودا الخبز لعلاج قشرة الرأس

يساعد صودا الخبز على إزالة الزيوت الزائدة من الشعر، والتخلص من قشرة الرأس، ينصح بتحضير ملعقة كبيرة من صودا الخبز لكل كوب ماء وخلطه جيدًا، مع إضافة قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت إكليل الجبل العطري ثم سكبه على الشعر مع تدليك فروة الرأس، ثم غسل الشعر جيدًا.

قشرة الرأس وصفة خل التفاح لعلاج قشرة الرأس



يساعد خل التفاح في إزالة قشرة الرأس، وذلك من خلال تحضير جزءًا واحدًا من خل التفاح إلى جزء واحد من الماء الدافئ، مع إضافة المزيج على الشعر مع التدليك بلطف لمدة تتراوح مابين ثلاث إلى خمس دقائق، ثم غسل الشعر بالماء مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع .

وصفات لعلاج قشرة الرأس وصفة زيت الليمون لعلاج قشرة الرأس

ينصح بخلط بضع قطرات من زيت الليمون العطري مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، ثم تدليك فروة الرأس بلطف وغسله بالشامبو، ولكن لا ينصح باستخدام هذه الوصفة لصاحبات فروة الرأس الحساسة بسبب زيت الليمون.

وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس وصفة العسل لعلاج قشرة الرأس

يُعتبر العسل منظفًا لفروة الرأس ومضاد للبكتيريا والفطريات ولطيف على فروة الرأس، ولذلك ينصح بخلط ملعقة كبيرة من العسل الخام غير المعالج مع ربع كوب من الماء في كوب مع إضافة ملعقة كبيرة من جل الصبار مع رج الخليط ثم وضع المزيج على الشعر المبلل وتدليك فروة الرأس لمدة دقيقة واحدة، ثم غسل الشعر مع تكرار الوصفة أسبوعيا.