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العناية بالشعر بالزنجبيل.. يزيد نموه ويعالج القشرة ويحافظ على الترطيب

12/15/2023 11:20:01 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر مشكلة تساقط الشعر من المشاكل الشائعة التي تواجه الكثير من النساء، وقد يكون للتوتر، الوراثة، التغذية غير المتوازنة، واستخدام المنتجات الكيميائية للشعر تأثير سلبي على صحة فروة الرأس ونمو الشعر، وهنا يأتي دور الزنجبيل في تعزيز نمو الشعر والحفاظ على صحته.

ووفقًا لموقع "Times of India" فإن الزنجبيل هو توابل قوية ومفيدة تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر، إليك بعض فوائد الزنجبيل في تعزيز نمو الشعر :
تحفيز الدورة الدموية: يساعد الزنجبيل في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز وصول الأكسجين والمواد الغذائية إلى جذور الشعر. وبالتالي، يتحسن تغذية فروة الرأس ويتعزز نمو الشعر.
تنشيط الجذور:
يحتوي الزنجبيل على مواد مفيدة تعمل على تنشيط جذور الشعر وتقويتها. هذا يؤدي إلى تقوية الشعر من الجذور ويمنع تساقطه.
مكافحة الالتهابات:
يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تهدئة فروة الرأس الملتهبة وتقليل التهيج. وبالتالي، يمنح الزنجبيل بيئة صحية لنمو الشعر.
مكافحة القشرة:
تعتبر القشرة من المشاكل الشائعة التي تؤثر على فروة الرأس. يمكن للزنجبيل أن يساعد في مكافحة القشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات. يمكنك استخدام الزنجبيل لعمل قناع فروة الرأس المنزلي الطبيعي للتخلص من القشرة وتهدئة الحكة.
ترطيب الشعر وتحسين مرونته:
يحتوي الزنجبيل على مكونات تساعد في ترطيب الشعر وتحسين مرونته. هذا يجعل الشعر أكثر قوة ومقاومة للتلف.
كيفية استخدام الزنجبيل لنمو الشعر: يمكنك استخدام الزنجبيل بعدة طرق لتعزيز نمو الشعر وتحسين صحته. إليك بعض الطرق الشائعة لاستخدام الزنجبيل:
قناع الزنجبيل:
قومي بخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الدافئ. ضعي المزيج على فروة رأسك وقومي بتدليكه بلطف لمدة 10-15 دقيقة، ثم اتركي القناع لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.. كرري هذا العملية مرتين في الأسبوع.
شاي الزنجبيل:
اشربي كوب من الشاي الدافئ المحضر من الزنجبيل يوميًا.. يمكنك إضافة عصير ليمون طازج وقليل من العسل إذا رغبتِ، لتعزيز فوائد الشاي.
زيت الزنجبيل:
يمكنك استخدام زيت الزنجبيل المتاح في الأسواق لتدليك فروة الرأس. قومي بتسخين كمية صغيرة من زيت الزنجبيل قليلاً وقومي بتدليك فروة الرأس به بلطف لمدة 5-10 دقائق. اتركي الزيت لمدة ساعة تقريبًا ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو.








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