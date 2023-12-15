العناية بالشعر بالزنجبيل.. يزيد نموه ويعالج القشرة ويحافظ على الترطيب

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- Youm7) تعتبر مشكلة تساقط الشعر من المشاكل الشائعة التي تواجه الكثير من النساء، وقد يكون للتوتر، الوراثة، التغذية غير المتوازنة، واستخدام المنتجات الكيميائية للشعر تأثير سلبي على صحة فروة الرأس ونمو الشعر، وهنا يأتي دور الزنجبيل في تعزيز نمو الشعر والحفاظ على صحته.
ووفقًا لموقع "Times of India" فإن الزنجبيل هو توابل قوية ومفيدة تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر، إليك بعض فوائد الزنجبيل في تعزيز نمو الشعر :
تحفيز الدورة الدموية:
يساعد الزنجبيل في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز وصول الأكسجين والمواد الغذائية إلى جذور الشعر. وبالتالي، يتحسن تغذية فروة الرأس ويتعزز نمو الشعر.
تنشيط الجذور:
يحتوي الزنجبيل على مواد مفيدة تعمل على تنشيط جذور الشعر وتقويتها. هذا يؤدي إلى تقوية الشعر من الجذور ويمنع تساقطه.
مكافحة الالتهابات:
يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تهدئة فروة الرأس الملتهبة وتقليل التهيج. وبالتالي، يمنح الزنجبيل بيئة صحية لنمو الشعر.
مكافحة القشرة:
تعتبر القشرة من المشاكل الشائعة التي تؤثر على فروة الرأس. يمكن للزنجبيل أن يساعد في مكافحة القشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات. يمكنك استخدام الزنجبيل لعمل قناع فروة الرأس المنزلي الطبيعي للتخلص من القشرة وتهدئة الحكة.
ترطيب الشعر وتحسين مرونته:
يحتوي الزنجبيل على مكونات تساعد في ترطيب الشعر وتحسين مرونته. هذا يجعل الشعر أكثر قوة ومقاومة للتلف.
كيفية استخدام الزنجبيل لنمو الشعر: يمكنك استخدام الزنجبيل بعدة طرق لتعزيز نمو الشعر وتحسين صحته. إليك بعض الطرق الشائعة لاستخدام الزنجبيل:
قناع الزنجبيل:
قومي بخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الدافئ. ضعي المزيج على فروة رأسك وقومي بتدليكه بلطف لمدة 10-15 دقيقة، ثم اتركي القناع لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.. كرري هذا العملية مرتين في الأسبوع.
شاي الزنجبيل:
اشربي كوب من الشاي الدافئ المحضر من الزنجبيل يوميًا.. يمكنك إضافة عصير ليمون طازج وقليل من العسل إذا رغبتِ، لتعزيز فوائد الشاي.
زيت الزنجبيل:
يمكنك استخدام زيت الزنجبيل المتاح في الأسواق لتدليك فروة الرأس. قومي بتسخين كمية صغيرة من زيت الزنجبيل قليلاً وقومي بتدليك فروة الرأس به بلطف لمدة 5-10 دقائق. اتركي الزيت لمدة ساعة تقريبًا ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو.
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