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تقرير يتوقع تحسن الطلب على الحديد محليًا خلال 2024 بنسبة نمو 5%

12/15/2023 11:19:57 PM
(MENAFN- Youm7) يتوقع ارتفاع استهلاك حديد التسليح ومنتجات الصلب المسطح (HRC) في مصر خلال عام 2024 بنسبة نمو 5%، وذلك نتيجة تحسن الصلب تدريجيًا مع استقرار الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن منتجي الصلب في العديد من الدول بما في ذلك مصر مع ظروف السوق المتغيرة من خلال التركيز على تحسين التكلفة، واستكشاف أسواق تصدير جديدة، والاستثمار في تطوير منتجات صديقة للبيئة وعالية الجودة، وفقًا لتقرير شركة حديد عز.



ونقل التقرير، عن منظمة الصلب العالمية، توقعات بنمو صناعة الصلب العالمية بنسبة 1.8% في عام 2023 رغم استمرار التحديات التي يفرضها التضخم، وزيادة أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، أما بالنسبة لتوقعات الطلب العالمي على الصلب لعام 2024 فهي متفائلة بحذر، وتشير إلى أن الصناعة قد تشهد انتعاشًا معتدلًا يصل إلى 2% على الرغم من التحديات المستمرة.



وقال التقرير، إن الاقتصاد العالمي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك التضخم وتباطؤ النمو وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023، ومن المتوقع أن يتراجع النمو أيضًا إلى 2.9% في عام 2024، طبقًا لصندوق النقد الدولي، ويعود هذا التباطؤ إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول عديدة، وانكماش التجارة، وانخفاض الطلب بصفة عامة، وفي حين أن الآمال معلقة على التوسع النشط للاقتصاد الآسيوي، فإن المخاطر على المدى القريب لاتزال قائمة، مثل التوترات الجيوسياسية والآثار السلبية المحتملة لتشديد السياسة النقدية.



تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.412 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض 21%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.












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