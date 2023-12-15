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10 شركات سمسرة تستحوذ على 71.9% من تعاملات البورصة خلال أسبوع

12/15/2023 11:19:57 PM
(MENAFN- Youm7) تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 4.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.6%، وجاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.1%.



وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.9%.



وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 1.7 مليار جنيه بنسبة 5.3%.



وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، 1.4 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثاني أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.














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