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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. سي آي بي فى الصدارة بـ2.8 مليار جنيه

12/15/2023 11:19:57 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات ، من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 37 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.8 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 394.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.



وجاء في المركز الثالث "آسيك للتعدين-اسكوم" بحجم تداول بلغ 21 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 994.3 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 144 مليون ورقة، وبقيمة تداول 861.3 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 1.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 772 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 37.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 648.6 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 8.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 604 ملايين جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 46.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 523.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية"، بحجم تداول 740.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 379.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "المصرية لنظم التعليم الحديثة" بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 326.5 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثاني أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.














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