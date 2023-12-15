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8 أسهم بالبورصة ترتفع بأكثر من 15% فى أسبوع الانتخابات الرئاسية 2024

12/15/2023 11:19:57 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت 8 أسهم بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق أكثر من 15% خلال أسبوع الانتخابات الرئاسية 2024، يأتي ذلك استمرارًا لتحقيق سوق المال أداءً إيجابيًا بفضل تحقيق الشركات المدرجة نتائج أعمال قوية، وزيادة عدد المستثمرين للأفراد للتحوط من انخفاض سعر الجنيه، وضمت القائمة:



1- القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 15.23% ليصل إلى مستوى 0.280 جنيه.



2- المطورون العرب القابضة بنسبة 15.30% ليصل إلى مستوى 1.153 جنيه.



3- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 15.34% ليصل إلى مستوى 20.300 جنيه.



4- ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 15.98% ليصل إلى مستوى 0.508 جنيه.



5- البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 17.59% ليصل إلى مستوى 20.920 جنيه.



6- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 22.17% ليصل إلى مستوى 0.562 جنيه.



7- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 23.08% ليصل إلى مستوى 23.520 جنيه.



8- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 66.35% ليصل إلى مستوى 0.346 جنيه.





وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثاني أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.














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