القومى لثقافة الطفل يصدر مجموعة ذكاء ابن الملك لـ فرج مجاهد

MENAFN - Youm7) أصدر المركز القومى لثقافة الطفل ، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مجموعة قصصية للأطفال بعنوان "ذكاء ابن الملك"، من تأليف فرج مجاهد، ورسوم الدكتور ناصر حامد.

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تحتوي المجموعة على خمس قصص، نكتشف في قصة (اعترافات) الدور المهم لكل من المعلم والفلاح والجندي، وما أروعهم وهم متعاونون أما قصة "ذكاء ابن الملك" فتسلط الضوء على الصغير الذي يفكر ويتدبر الأمر قبل أن يقول شيئًا.

من جانب آخر يفتتح المركز القومي لثقافة الطفل ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية في دورته الخامسة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً وحتي الثامنة مساءً بالحديقة الثقافية للأطفال، وسيستمر الملتقي في الفترة من 20 وحتي 22 ديسمبر.يذكر أن ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية يقام تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة ، والأستاذ الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلي للثقافة ، والكاتب محمد ناصف رئيس مركز القومي لثقافة الطفل .



