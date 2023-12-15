القومى لثقافة الطفل يصدر مجموعة ذكاء ابن الملك لـ فرج مجاهد

(MENAFN
- Youm7) أصدر المركز القومى لثقافة الطفل ، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مجموعة قصصية للأطفال بعنوان "ذكاء ابن الملك"، من تأليف فرج مجاهد، ورسوم الدكتور ناصر حامد.
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تحتوي المجموعة على خمس قصص، نكتشف في قصة (اعترافات) الدور المهم لكل من المعلم والفلاح والجندي، وما أروعهم وهم متعاونون أما قصة "ذكاء ابن الملك" فتسلط الضوء على الصغير الذي يفكر ويتدبر الأمر قبل أن يقول شيئًا.
من جانب آخر يفتتح المركز القومي لثقافة الطفل ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية في دورته الخامسة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً وحتي الثامنة مساءً بالحديقة الثقافية للأطفال، وسيستمر الملتقي في الفترة من 20 وحتي 22 ديسمبر.
يذكر أن ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية يقام تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة ، والأستاذ الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلي للثقافة ، والكاتب محمد ناصف رئيس مركز القومي لثقافة الطفل .
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