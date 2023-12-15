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مستقبل اللغة العربية من منظور الذكاء الاصطناعي على طاولة مكتبة مصر الجديدة

12/15/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم مكتبة مصر الجديدة ، ندوة بعنوان: "مستقبل اللغة العربية من منظور أدوات الذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم غد السبت الموافق 16 ديسمبر، في تمام الساعة 5.30 مساءً ،صرح بذلك الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة



وأكد الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة إلى أن
هذه الفعالية الثقافية تأتى
مواكبة
لليوم العالمي للغة العربية، وسوف يلقي
الدكتور سيد إسماعيل ضيف الله، أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون محاضرة عن السلبيات والايجابيات التى تواجهها اللغة العربية من الانتشار العالمى للذكاء الاصطناعي



ويرتبط يوم اللغة العربية بقرارٍ صادرٍ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 18 ديسمبر 1973، نصّ على إدخال اللغة العربية ضمن مجموعة اللغات الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة، ذلك على الرغم من أن النسبة الأكبر من الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة تتحدّث بلغاتٍ أخرى غيرها.



بناءً على ذلك القرار، اعتمدت اليونسكو اليوم العالمي للغة العربية عام 2012 للاحتفال بهذه اللغة سنوياً؛ انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في تعزيز تعدد اللغات وتنوع الثقافات تحت مظلة الأمم المتحدة، التي اعتمدت بدورها شعارًا متميزًا لليوم العالمي للغة العربية يرمي إلى توعية العالم بتاريخها المشرّف وأهميتها العظمى، ويتجلّى ذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة.












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