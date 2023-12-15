تعرف على التهديدات الإلكترونية المتوقعة في عام 2024

MENAFN - Youm7) كشفت تقرير حديث عن توقعات مفصلة لعام 2024، استنادًا إلى التحليل المستمر لمشهد أمان المعلومات ، حيث يقدم نظرة مفصلة على التهديدات التي قد يواجهها المستهلكون في العام القادم، حيث تشير إلى مجموعة متنوعة من التحديات الناشئة بشكل متزايد بسبب استغلال المجرمين السيبرانيين للمواضيع الشائعة والتقنيات المتقدمة وتشمل ما يلي: زيادة عمليات الاحتيال المتظاهرة بكونها حملات خيرية

وفقاً للأمم المتحدة، شهد عام 2023 أعلى مستوى من الصراعات الدولية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية وبإضافة هذه الصراعات المتفاقمة إلى العواقب اللاحقة لجائحة كورونا والكوارث الطبيعية المستمرة، نتجت بيئة مثالية لنشر عمليات الاحتيال التي تختبئ تحت قناع الحملات الخيرية التي تجمع التبرعات، لذا نتوقع حدوث زيادة ملحوظة في هذا النوع من عمليات الاحتيال التي ستستغل التأثير الممتد لهذه الأزمات العالمية في عام 2024.

تركيز المجرمين السيبرانيين على تطبيقات ألعاب كسب المالتجذب تطبيقات ألعاب كسب المال (P2E) الكثير من الاستثمارات المالية واللاعبين بسبب ما تحمله من وعود بتحقيق الأرباح السهلة من اللعب، ولكنها تجذب أيضاً المجرمين السيبرانيين الذين يستعدون لزيادة تركيزهم على استغلالها،بالأخص في ظل الارتفاع الأخير في قيمة عملة بيتكوين. توسع انتشار التزييف العميق للصوت

مع كون التزييف العميق للصور أصبح شائعاً، فإن التقدم نحو التزييف العميق للصوت في تسارع. فإطلاق شركة OpenAI مؤخراً لواجهة برمجة تطبيقات تحول النص إلى كلام بقدرات متقدمة على توليد كلام يشبه الكلام البشري، يسلط الضوء على التقدم الكبير في تقنية الصوت الاصطناعي.



وبينما تعد هذه الابتكارات خطوة كبيرة إلى الأمام، فإنها توفر أيضاً فرصاً لإساءة الاستخدام، فقد يستغل المحتالون هذه التقنيات لإنشاء محتوى خادع أكثر إقناعاً، مما يؤدي إلى تصعيد المخاطر المرتبطة بتقنية التزييف العميق. انتشار خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)

تلعب الشبكات الخاصة الافتراضية دوراً حاسماً في تعزيز خصوصية المستخدمين، ومواجهة تحديات مثل تجزئة الإنترنت، والسياج الجغرافي للمواقع الإلكترونية والتي غالباً ما تكون نتائج ثانوية للتحولات الجيوسياسية.

وتقوض تلك التحولات قيوداً على الوصول إلى المعلومات بناءً على مواقع المستخدمين، ولكن يمكن لهم تجاوز هذه الحواجز باستخدام خدمات شبكات خاصة افتراضية تمكن الوصول إلى نطاق أوسع من المعلومات.ونظرا لقدرات تلك الشبكات، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية وسماحية الوصول للمعلومات، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على حلول الشبكات الخاصة الافتراضية بشكل كبير في العام المقبل. استغلال المحتالين لإصدارات الأفلام والألعاب الجديدة

من المتوقع أن تزداد عمليات الاحتيال مع اقتراب إصدار أفلام مرتقبة مثل Dune: Part 2، وDeadpool 3، وJoker 2، وGladiator 2، وAvatar 3.

وأيضاً، قد يؤدي إضراب الممثلين إلى مشاركة الأفلام الجديدة بشكل غير مشروع، مما يعد فرصة ذهبية لانتشار مواقع التصيد الاحتيالي التي تعرض وصولاً حصرياً إلى تلك الأفلام الجديدة.

ولا يقتصر هذا على إصدارات الأفلام الجديدة فحسب، بل يمتد إلى عالم الألعاب الإلكترونية، فمن المتوقع أن يكون إصدار لعبة GTA VI (إذا حدث في عام 2024) الحدث الأبرز في عالم الألعاب ذلك العام، وما سيجذب عمليات الاحتيال إلى GTA VI هو أنها تحتوي على عملة رقمية يمكن تداولها عند اللعب على الإنترنت، ومن المتوقع أن تعود المخططات الخبيثة التقليدية التي تشمل عرض مفاتيح الطلب المسبق للبيع وعرض اللعبة بأسعار جذابة بينما يرحب مجتمع اللاعبين بهذا الإصدار بحرارة. وللحفاظ على الأمان، يوصي الخبراء بما يلي:

ثقف نفسك: ابقَ على معرفة مستمرة بأحدث التهديدات السيبرانية وعمليات الاحتيال، فالمعرفة وسيلة دفاع قوية ضد الهجمات السيبرانية.

احذر من عمليات التصيد الاحتيالي: احذر من رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تقدم عروضاً حصرية أو هدايا مجانية، كذلك تحقق جيداً من صحة المرسل أو المصدر قبل مشاركة أي معلومات شخصية أو دفع أي مبلغ عبر الإنترنت.استخدم حلولاً أمنية: استخدم حلاً أمنياً موثوقاً به يكشف المرفقات الخبيثة ويحظر مواقع التصيد الاحتيالي.فكر ملياً قبل مشاركة معلوماتك الشخصية: توخى الحذر عند مشاركتك معلومات شخصية عبر الإنترنت، وخاصة التفاصيل الحساسة مثل عنوانك، أو رقم هاتفك، أو معلوماتك المالية، كذلك لا تشارك هذه المعلومات إلا على منصات موثوقة وآمنة.اعتمد على مصادر موثوقة: اعتمد على المواقع الإلكترونية الرسمية، ومتاجر التجزئة المعتمدة، والمصادر ذات السمعة الطيبة للتسوق، أو الوصول إلى محتوى الأفلام، أو الحصول على معلومات تتعلق بمواعيد الإصدارات الحديثة.كذلك تجنب المصادر غير الرسمية أو المشبوهة التي قد تحاول استغلال حماسك.