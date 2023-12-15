تيك توك تلغي فكرة طرح الجيل التالى من نظارتها للواقع الافتراضى

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث أن ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، قررت التخلي عن تطوير سماعة الرأس Pico VR القادمة، ولعل السبب وراء هذه الخطوة هو المبيعات المخيبة للآمال للنموذج الحالي، Pico 4، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لموقع The Information.

وفي نوفمبر من هذا العام، أخبر تشو هونغ وي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو، الموظفين في اجتماع أن صناعة الواقع الافتراضي لا تزال في مراحلها الأولى وأن تقدير الشركة السابق لنمو الصناعة والسوق كان "متفائلًا للغاية"، واعترف بأن النمو الفعلي لم يتقدم بالسرعة التي كانوا يتوقعونها.

وأعلن تشو أن الشركة ستقوم بتسريح الموظفين من فرق المبيعات ومقاطع الفيديو وتشغيل النظام الأساسي، ولم تذكر الشركة عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، لكن مصادر قالت إن الشركة تخطط لإلغاء "مئات" الوظائف.

وعند إعادة الهيكلة، قيل إن فريق الأجهزة في Pico يركز على إنشاء تقنية جديدة، بينما كان من المقرر تقليص حجم فريق البرمجيات أو دمجه في فريق تطوير المنتجات الأوسع في ByteDance.

دحضت شركة Bytedance، الشركة الأم لشركة Pico، شائعات إغلاق شركة الواقع الافتراضي. وقالت بايت دانس لرويترز "التقرير الذي يفيد بأننا نغلق بيكو غير صحيح، بيكو تعمل بشكل طبيعي وستواصل الشركة الاستثمار في أعمال الواقع الممتد (XR) على المدى الطويل".

وبعد الاستحواذ عليها قبل عامين، توسعت شركة بيكو بسرعة داخل الصين وخارجها، وفي الصين، أصبحت الشركة الرائدة في إنتاج منتجات الواقع الافتراضي من حيث إجمالي الشحنات.

وعلى الصعيد العالمي، فهو يتخلف عن ميتا فقط، ومع ذلك، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر، فقد قامت ByteDance مؤخرًا بتقليص جهودها لتطوير Pico كعلامة تجارية بسبب التوقعات المعتمة، والآن نرى الشركة تلغي الجيل التالي من سماعات الرأس VR.