Saturday, 16 December 2023 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبل تخطط لطرح ملحقات محدثة لـ Macbook العام المقبل

12/15/2023 11:19:51 PM
(MENAFN- Youm7) بعد قرار الاتحاد الأوروبي، جلبت شركة أبل أخيرًا USB-C إلى iPhone، وقد اعتمدت الشركة بالفعل تقنية الشحن للأجهزة الأخرى مثل أجهزة iPad وMacBooks وغيرها، وتخطط الشركة الآن لسد الفجوة عن طريق تحديث أجهزة MacBook الطرفية باستخدام USB-C أيضًا.



ونشر مستخدم Weibo يُدعى Instant Digital أن ثلاثة ملحقات Apple MacBook - Magic Mouse وMagic Keyboard وMagic Trackpad - يمكن أن تحصل على تحديث USB-C العام المقبل، وبالنظر إلى أن معظم أجهزة Apple تأتي الآن مزودة بمنافذ USB-C للشحن والاتصال، فإن تحديث هذه الملحقات أمر منطقي.



ولكن من غير الواضح ما إذا كانت شركة Apple ستجري أي تغييرات أخرى خارج منفذ الشحن، وبالنظر إلى تاريخ هذه الأجهزة الطرفية، قامت شركة Apple بتحديثها منذ عدة سنوات وكانت تبدو متشابهة إلى حد ما من حيث التصميم والميزات.



كما أن الشركة معروفة بتحديث منفذ الشحن فقط ولا شيء غير ذلك، ويأتي الجيل الثاني من AirPods Pro الذي تم تحديثه مؤخرًا مزودًا بمنفذ USB-C وهذا كل شيء،فلم يتغير شيء آخر، وبالمثل، تلقى Apple Pencil أيضًا معالجة USB-C مؤخرًا ويبدو أيضًا مشابهًا للجيل الثاني من Apple Pencil.



ومع ذلك، استمرت Apple في تحديث هذه الأجهزة الطرفية بأشياء أصغر مثل إطلاق Magic Keyboard المزودة بزر Touch ID في عام 2021، وبالمثل، توجد مراجعات أصغر مثل تضمين الكابلات المضفرة وخيارات الألوان الجديدة وما إلى ذلك.



عند الحديث عن التغييرات، نتوقع أن تتمكن Apple بطريقة ما من العثور على مكان أفضل لمنفذ الشحن في Magic Mouse، الإعداد الحالي ليس فقط غير عملي ولكنه أيضًا غير مريح للمستخدمين للشحن والاستخدام في نفس الوقت.



واستنادًا إلى منشور Weibo، من المتوقع أن تقوم شركة Apple بإصدار هذه الأجهزة الطرفية في وقت ما من العام المقبل. التفاصيل الدقيقة حول الإطلاق ليست متاحة بعد.
















MENAFN15122023000132011024ID1107605870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث