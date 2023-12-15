تقرير: يوتيوب سيعرض عدد إعلانات أقل على التليفزيونات الذكية ولكن أطول

MENAFN - Youm7) يمنح موقع YouTube فترة راحة لبعض المستخدمين الذين يشاهدون مقاطع الفيديو على التلفزيون، حيث قالت المنصة إنها ستعرض عددًا أقل من الفواصل الإعلانية ولكن قد يتعين عليها التعامل مع الإعلانات الأطول، وكانت الشركة المملوكة لشركة جوجل تختبر طرقًا متعددة لكيفية عرض الإعلانات أثناء مقاطع الفيديو على أجهزة التلفزيون المتصلة منذ فترة.

وقالت الشركة "يتوقع المشاهدون تجربة إعلانية مختلفة اعتمادًا على المحتوى الذي يشاهدونه، أضافت في منشور لها: "عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الطويل على شاشات التلفزيون، فإن 79% من المشاهدين يفضلون إعلانات الفيديو المجمعة معًا بدلاً من توزيعها عبر الفيديو".

وتقول Google إنها قامت بتقييم فواصل إعلانية أقل وأطول، ووجدت في الاختبار المبكر على أجهزة التلفزيون المتصلة أن أكثر من نصف مشغلي قنوات البث التلفزيوني المباشر على YouTube شهدوا جلسات مشاهدة أطول بنسبة 29% قبل الفاصل الإعلاني التالي.

وسيتمكن المستخدمون في جميع أنحاء العالم، من تجربة هذه التحسينات على بعض المحتويات الطويلة على أجهزة التلفزيون المتصلة، وأظهرت أبحاث الشركة أيضًا أن غالبية المشاهدين يفضلون معرفة إجمالي الوقت المتبقي في الفاصل الإعلاني مقابل عدد الإعلانات التي يتم عرضها.



وقالت الشركة:

"مع هذا الإطلاق، سيرى المشاهدون أيضًا الوقت المتبقي حتى انتهاء الاستراحة أو يمكنهم الانتقال إلى المحتوى، وأضافت "نتوقع أن يتم طرح هذه التغييرات قريبًا".

وسيقدم YouTube أيضًا إعلانات إلى Shorts،لذلك، سيرى المستخدمون الإعلانات بين فيديوهات Shorts على التلفزيون بنفس الطريقة التي يشاهدونها على الهواتف المحمولة، ويمكن تخطيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

"منذ أكثر من عام بقليل، طرحنا YouTube Shorts على الشاشة الكبيرة. منذ ذلك الحين، شهدنا زيادة كبيرة في نسبة المشاهدة، وقالت الشركة: "على الصعيد العالمي، زادت مشاهدات YouTube Shorts على أجهزة التلفزيون المتصلة بنسبة تزيد عن 100% في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023".







