Iphone 16 .. كيف قد تتطلع Apple إلى تعزيز مساعدها Siri؟

MENAFN - Youm7) تستعد شركة Apple لترقية الميكروفونات بشكل كبير في تشكيلة iPhone 16 القادمة، وفقًا للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة رئيسية في دفع الشركة نحو دمج الذكاء الاصطناعي والمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي (AIGC) في جهازها المحمول الرائد.ووفقًا لكو، قامت شركة Apple مؤخرًا بإعادة تنظيم فريق Siri الخاص بشركة Apple، والذي ركز بشكل خاص على دمج AIGC ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، وبالنظر إلى أن الإدخال الصوتي سيكون بمثابة واجهة مهمة لميزات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة، فإن تعزيز قدرات الأجهزة والبرامج في Siri يصبح أمرًا بالغ الأهمية.واقترح Kuo أيضًا أن جميع طرازات iPhone 16 ستتميز بمواصفات ميكروفون مطورة بشكل كبير، ويكمن التحسين الرئيسي في ارتفاع نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR)، مما يؤدي إلى تجربة Siri أفضل بشكل ملحوظ، ويشير هذا إلى نية شركة Apple لدمج المزيد من قدرات AI/AIGC في Siri، مما قد يجعلها نقطة بيع رئيسية لجهاز iPhone 16. موردو الميكروفونات من الترقية

من المتوقع أن تشهد AAC وGoertek، موردي الميكروفونات لجهاز iPhone 16، زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح بسبب هذه الترقية، وقال Kuo إن الميكروفونات التي تمت ترقيتها سيكون لها متوسط سعر بيع (ASP) أعلى بنسبة 100-150٪ على الأقل من تلك الموجودة في iPhone 15، ومع تخصيص شحن مماثل، من المتوقع أن تستفيد AAC، نظرًا لحجم إيراداتها الأصغر، بشكل أكبر من هذه الزيادة.

ومع استمرار أجهزة الذكاء الاصطناعي في اكتساب قوة جذب في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، يتوقع كو أن منتجات أبل الأخرى وهواتف أندرويد المتطورة من المرجح أن تحذو حذوها وتقوم بترقية الميكروفونات الخاصة بها، ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه مصدرًا رئيسيًا للنمو لكل من AAC وGoertek.ولا يزال الوقت مبكرًا لتسريبات وشائعات iPhone 16، لكن Kuo يتمتع بسجل حافل. مع اكتساب الذكاء الاصطناعي المزيد من الشعبية، لن يكون من المفاجئ أن تكون توقعات كو دقيقة حول هذا الأمر.