Saturday, 16 December 2023 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيادة في مخصصات المحاسبة والأشغال بموازنة 2024

12/15/2023 11:18:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس وعبد الله الربيحات عمان - خصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 ما مقداره 8.798 مليون دينار لديوان المحاسبة، بارتفاع 10 %، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 8.023 مليون دينار.
وبرر مشروع قانون الموازنة الزيادة بالمخصصات بزیادة مجموعة تعویضات العاملین بمبلغ 687 ألف دینار، وذلك لتغطیة الزیادة الطبیعیة لمجموعة تعویضات العاملین، وكلفة الشواغر المتبقیة والإحداثات، إضافة لزیادة مجموعة النفقات التشغیلیة بمبلغ 67 ألف دینار تركزت في مواد عدة، أبرزها السفر في المهمات الرسمیة والتنظیفات ولوازمها، منها عقود التنظیفات، وصیانة الآلات والأثاث ولوازمها، إضافة لزیادة مجموعة النفقات الأخرى بمبلغ 11 ألف دینار تركزت الزیادة في مادة البعثات العلمیة والدورات التدریبیة.
كما أشار إلى زیادة النفقات الرأسمالیة بمبلغ 10 آلاف دینار لاستدامة عمل الدیوان.
وبلغت النفقات الرأسمالية للديوان، بحسب مشروع قانون الموازنة، 210 آلاف دينار للعام المقبل، ارتفاعا من 200 ألف دينار للعام الحالي.
وبلغت مخصصات النفقات الجارية للديوان 8.588 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 7.823، بزيادة نسبتها 10 %.
وأورد مشروع القانون أهم القضایا والتحدیات التي تواجه الديوان، والمتمثلة بالاستقلالیة المالیة والإداریة والحصانة القانونیة غیر مكتملة وفقا للمعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة، وعدم تمتع الدیوان بصفة الضابطة العدلیة.
وفي السياق ذاته، رفعت الحكومة مخصصات وزارة الأشغال العامة والإسكان للعام الحالي، مقارنة بالعام الماضي "إعادة تقدير" بحوالي 8.4 مليون دينار، حيث كانت موازنة 2023 قد خصصت حوالي 128 مليون دينار.
وخصص مشروع موازنة 2024 للوزارة 136.448 مليون دينار، منها 43.8 مليون دينار كنفقات جارية و92.5 دينار كنفقات رأسمالية.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الوزارة قد حددت مجموعة من التحديات، وأبرزها عدم كفاية المخصصات المالية المرصودة للمشاريع، وخاصة مشاريع الصيانة، وهجرة وتسرب الكوادر البشرية المؤهلة ونقص العمال وارتفاع كلفة الإنشاء والصيانة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن الأزمات السياسية في المنطقة والهجرات القسرية.
وأكدت الموازنة ضرورة توحيد المرجعيات المتعلقة بتطوير وتحديث وتنظيم قطاع الإنشاءات، وخصوصا التشريعات والعقود الإنشائية وتوحيدها بين القطاعين العام والخاص، وربط مخصصات بعض المشاريع مع الوزارة والدوائر الحكومية الأخرى.
وذكرت أن من ضمن التحديات عدم ملكية وزارة الأشغال لعدد كاف من الآليات المتخصصة للطوارئ وعدم وجود مخصصات مالية لصيانة وتحديث الآليات والمركبات التابعة للوزارة، وعدم وجود منهجية متكاملة وواضحة من قبل الوزارة والوزارات الشريكة لتحديد وأولويات المشاريع.
وكان الوزير أبو السمن، أكد خلال اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، مؤخرا، أهمية وجود مخصصات لصيانة الطرق، والأبنية الحكومية للحفاظ على استدامتها، مبينا أهمية الحرص على ترجمة الخطط الواردة برؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالوزارة.
وقال إنه تم تقديم اقتراحات لمشاريع مستقبلية عدة، إلى جانب المشاريع التي يتم تنفيذها.
كما أشار إلى وجود نقص في قواعد البیانات الإحصائیة الدقیقة "التوثیق"، وارتفاع معدل الدوران الوظیفي وتسرب الكفاءات وعدم كفایة الكوادر المؤهلة في بعض الاختصاصات وعدم القدرة على الاحتفاظ بها، وضعف عملیات المتابعة والتقییم لمهام التدقیق وضبط الجودة، ومحدودیة استخدام الأنظمة المؤتمتة في عملیات الرقابة والتدقیق.
وتسعى الدائرة، من خلال هذه الميزانية، لتحقیق رقابة فعالة على المال العام وفقا لأفضل الممارسات الرقابیة والمعاییر المهنیة، وذلك من خلال محاربة أشكال الفساد المالي والإداري كافة والمساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالیة العامة للدولة والمساعدة على تعزیز مبادئ المشروعیة والشفافیة والمساواة في القرار الإداري الذي یتخذ داخل الإدارات الحكومیة والمساعدة على استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلیة، بحسب بند الرسالة في الميزانية، إضافة للمساعدة على تعزیز القیم المؤسسیة والمبادئ الأخلاقیة في تقدیم الخدمة العامة ومساعدة أجهزة السلطة التنفیذیة على إعادة صیاغة التشریعات والقوانین بما یتفق مع أسس الرقابة على المال العام ومساعدة مجلس النواب للتأكد من مشروعیة أعمال القطاع العام.
ويناط بالدائرة مهام عدة منها؛ تقدیم تقریر سنوي عن الحساب الخاص بكل سنة مالیة إلى مجلس النواب یتضمن آراءه وملحوظاته ویبین المخالفات المرتكبة والمسؤولیة المترتبة علیها في بدء كل دورة عادیة أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
إضافة لمراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحسابات الأمانات والسلف والقروض والتسویات والمستودعات، وتقدیم المشورة في المجالات المحاسبیة للجهات الخاضعة لرقابته، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونیة وفاعلة، والتأكد من سلامة تطبیق التشریعات البیئیة المعمول بها بالتنسیق مع الجهات ذات العلاقة، والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإداریة في الجهات الخاضعة لرقابة الدیوان تتم وفقا للتشریعات النافذة.

MENAFN15122023000072011014ID1107605866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث