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يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بعنوان محامون من أجل المقاومة

12/15/2023 11:18:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – نظمت لجنة فلسطين في نقابة المحامين أمس الجمعة، يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني في مجمع النقابات تحت عنوان "محامون من أجل المقاومة".
وتضمن اليوم التضامني فعاليات تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بوقف العدوان الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجسدت فعاليات اليوم التضامني معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأسرى في مشاهد بانورامية التقت فيها غزة والقدس واللاجئين وجدار الفصل العنصري وزنازين الأسرى تم خلالها تجسيد قصص تفاعلية تحاكي مشاعر القهر والعدوان التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبطولات مقاومته. وتضمنت الفعاليات كورال للأطفال وعرض تمثيلي وفقرة "الأردن يقاطع" وفقرة "مقاومة" وقصائد شعرية وعرض فيديو "معا نقاوم".
وقال نقيب المحامين يحيى أبوعبود إن "نقابة المحامين بكل مكوناتها تقف اليوم كما كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني ومعاناته وبطولاته، في مواجهة الكيان الصهيوني والعالم المنافق الذي يكيل بمكيالين وينصر الصهاينة، مقابل شعب صابر ومجاهد احيا في الامة روح الجهاد".
وأضاف أبو عبود أن المقاومة الفلسطينية أسقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وألغت تكنولوجيا التفوق من خلال أسلحة صنعتها أيديها.
وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني ودعمه للمقاومة هو من أسباب النصر.
بدوره، قال مقرر لجنة فلسطين عضو مجلس نقابة المحامين الدكتور هاشم الشهوان " سنجتمع ونحتفل بالنصر قريبا إن شاء الله على مساحة المملكة".
وتحدّث الأسير المحرر المهندس مازن ملصة عن تجربته ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من خلال سنوات الأسر الست التي قضاها في سجون الاحتلال.
ولفت ملصة إلى أن تحرير الأسرى والأسيرات والأشبال الأبطال في سجون الاحتلال هي واحدة من أهداف معركة طوفان الأقصى.
وبين أن الاحتلال الصهيوني ينتقم من الأسرى وزاد من حملات القتل والاعتقال دون تهمة.
وفي كلمة مسجلة، أكد الأب عطا الله حنا أهمية الوصاية الهاشمية على القدس، وان المسلمين والمسيحيين إخوة في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تعد أنبل قضية عرفها التاريخ.
وأضاف حنا أنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعد قصف المساجد والكنائس في مشهد يؤكد بشاعة الاحتلال، الذي يعتدي على الشعب الفلسطيني كله، ويستهدف الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس.
وأشاد بتحرك الشعوب التي تطالب بنصرة الشعب الفلسطيني والذي يعبر عن اتساع رقعة الوعي تجاه القضية الفلسطينية.
فيما ألقت المحامية هدايا فريحات كلمة بعنوان "فلسطين بعيون الأردن" مبينة أن الأردن دعم الشعب الفلسطيني ودافع عن حقه بمقاومة الاحتلال، وقام بدوره في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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