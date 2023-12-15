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الأردنيون يهتفون.. أوقفوا محرقة غزة

12/15/2023 11:18:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان – يستمر تنظيم الفعاليات الاحتجاجية في العاصمة عمان بمشاركة شعبية وحزبية ونقابية واسعة، تعبيرا عن الغضب المتزايد تجاه ما يجري في قطاع غزة من جرائم بشعة أمام أنظار العالم منذ أكثر من 70 يوما، ودعماً لصمود الأهل بغزة في مواجهة عدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال.
استمرار العدوان دون تحركات دولية لوقفه، بات يؤجج الغضب أكثر، وسط تنديد بالصمت الدولي والكيل بمكيالين، بينما تعلو صوت الهتافات المطالبة بوقف فوري للعدوان وانقاذ غزة من حرب الابادة.
شعارات إدانة الدول التي تدعم الكيان وتحملها كامل مسؤولية ما يحدث، باتت ترفع جنبا إلى جنب مع شعارات التأكيد على ضرورة محاسبة حكومة الاحتلال على أفعالها وما يرتكبه جيشها من جرائم حرب بحق الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بقطاع غزة.
تحت إدانة الدول الداعمة للكيان والتشديد على وقف فوري لمجازره في قطاع غزة، انطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد بعد صلاة الجمعة أمس، مسيرة حاشدة، عبر المشاركون فيها عن غضبهم لما يجري في غزة، مطالبين بضرورة تحرك عربي ودولي فاعل وسريع من أجل وقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأبرياء العزل في القطاع.
وطالب المشاركون، بوقف الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء قطاع غزة وضد الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا العدوان الغاشم.
وأكدوا دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب المشاركون بوقف فوري للعدوان الهمجي، وحيوا صمود الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الصهيونية وحرب الإبادة.
وصدحت حناجر المشاركين بهتافات تحيي المقاومة الفلسطينية وتثمن انتصاراتها وصمود الأهل بالقطاع بوجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين.
وحذروا من إجراءات الاحتلال الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة، وأهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية بالعمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية، مؤكدين أن دعم المقاومة هو وقف فعلي بوجه أي عمليات تهجير.
وجددوا التأكيد على تضامن الأردنيين مع أشقائهم الفلسطينيين في قطاع غزة وكافة المدن الفلسطينية، في مواجهة سياسة الاحتلال الممنهجة الهادفة إلى تهجيرهم.
كما رفعت يافطات كتب عليها شعارات منددة بالدعم الأميركي للعدوان الصهيوني على غزة والضفة، وسط هتافات "اوقفوا هولوكوست غزة"، "الفوسفور الأبيض المنشأ أميركي" و" الشعب يريد تحرير فلسطين" و" لا..لا لحرب التجويع والحرمان لأطفال غزة، وفلسطين البوصلة ودرة تاجها القدس، والمقاومة جدوى مستمرة".
كما نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وقفة تضامينة عند الدوار السادس، في منطقة عبدون تحت عنوان "اوقفوا محرقة غزة "، بمشاركة واسعة من المواطنين.
ودعا المشاركون إلى إعلاء الصوت العربي في وجه العدوان الأميركي الصهيوني المشترك على غزة.
ورفع المشاركون شعارات "اوقفوا محرقة غزة" و "اخرجوا القواعد الأميركية".
وجددوا التنديد بالصمت العربي والدولي إزاء عمليات القتل والتدمير التي تجري في غزة والضفة الغربية، مؤكدين انهم مستمرون في الاحتجاج لحين وقف العدوان الغاشم على فلسطين، واسماع العالم صوت المقاومة والمقهورين في العالم، وحشد التأييد لوقف كافة المجازر التي ينفذها العدو الصهيوني.

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