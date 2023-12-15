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نقابة الصحفيين: الاحتلال يستهدف الصحفيين لقتل الحقيقة والتعمية على جرائمه البشعة

12/15/2023 11:18:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت نقابة الصحفيين الأردنيين، مساء اليوم الجمعة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطاقم الجزيرة الفضائية والذي نتج عنه إصابة الزميل وائل الدحدوح واستشهاد المصور الصحفي سامر أبو دقه الذي ارتقى شهيدا، وهو يؤدي عمله بكل بسالة وشجاعة ومسؤولية.
وقالت النقابة في بيان صحفي، "إن جرائم الاحتلال المتواصلة والممنهجة باستهداف الصحفيين والأطفال والنساء يجب أن لا تمر من دون حساب، ويجب أن يدفع الاحتلال، ثمنًا غاليًا لذلك، وسنعمل على ملاحقته أمام المحاكم الدولية بالتعاون مع كل أحرار العالم من حقوقيين وغيرهم."
وقال الزميل نقيب الصحفيين راكان السعايدة، إن القوانين والمواثيق الدولية والمعايير الانسانية كافة، تمنع التعرض للصحفي وهو يؤدي عمله، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي احتلال مجرم شاذ يفتقر لأدنى درجات الإنسانية، ولا يريد لأحد أن ينقل للعالم الجرائم البشعة التي يقترفها بحق النساء والاطفال والعزّل بقطاع غزة، وقد تلطخت يداه بدماء الأبرياء في فلسطين وقطاع غزة.
وطالب السعايدة، المؤسسات الأممية والدولية والصحفية والحقوقية، سرعة التحرك والعمل على توفير الحماية للطواقم الصحفية التي تؤدي عملها في غزة إلا أنه يتم استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقتل والاعتقال والتعذيب.
ودعا السعايده الاتحادات الصحفية وكافة الجمعيات والنقابات المهنية الصحفية العربية والعالمية للوقوف في وجه هذا الاجرام وادانته بكل وضوح والوقوف بوجهه وعقد اجتماع طارئ للاتفاق على آلية للتحرك ضد جرائم الاحتلال.
وختم بيان النقابة "ان قوات الإحتلال الإسرائيلي تدمر كل ما يعترض طريقها لتغطي على فشلها الذريع في تحقيق اي نصر في غزة ولن تستطيع الى ذلك سبيلاً لان النصر حليف أصحاب الأرض اهل فلسطين".--(بترا)

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