سرايا القدس: استهدفنا آليات عسكرية وأجهزنا على جنديين

سرايا القدس: استهدفنا آليات عسكرية وأجهزنا على جنديين
التاريخ
12/15/2023 11:17:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف "تاندوم"، مؤكدة أنها أجهزت "على جنديين إسرائيليين يتحصنان بمنزل شرق غزة".
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