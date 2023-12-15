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سرايا القدس: استهدفنا آليات عسكرية وأجهزنا على جنديين

12/15/2023 11:17:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف "تاندوم"، مؤكدة أنها أجهزت "على جنديين إسرائيليين يتحصنان بمنزل شرق غزة".

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