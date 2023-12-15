جيش الاحتلال يعلن قتل 3 أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ

جيش الاحتلال يعلن قتل 3 أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ
التاريخ
12/15/2023 11:17:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواتهم قتلت اليوم الجمعة 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة "عن طريق الخطأ".
وأضاف المتحدث أن المحتجزين الثلاثة حاولوا الهرب وظنت القوات الإسرائيلية أنهم من المسلحين الفلسطينيين.-(وكالات)
MENAFN15122023000072011014ID1107605858
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.