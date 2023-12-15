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استشهاد 3 عناصر دفاع مدني بغزة خلال محاولة إنقاذ سامر أبو دقة

12/15/2023 11:17:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في غزة، استشهاد ثلاثة عناصر من طواقم الدفاع المدني، جراء قصفهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملهم الإنساني خلال إنقاذ المواطنين في مدرسة فرحانة وسط محافظة خانيونس.
وذكر الدفاع المدني، أن استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني جاء خلال محاولة إنقاذ الصحفي سامر أبو دقة في خان يونس.
واستشهد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس، بحسب ما أعلنته قناة الجزيرة منذ قليل.
وأدانت شبكة الجزيرة في بيان لها، الهجوم الإسرائيلي الذي أصيب فيه الصحفي وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة، مؤكدة أن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق الإسعاف للمصور سامر أبو دقة الذي كان يعاني من إصابة بالغة.--(بترا)

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