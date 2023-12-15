استشهاد 3 عناصر دفاع مدني بغزة خلال محاولة إنقاذ سامر أبو دقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في غزة، استشهاد ثلاثة عناصر من طواقم الدفاع المدني، جراء قصفهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملهم الإنساني خلال إنقاذ المواطنين في مدرسة فرحانة وسط محافظة خانيونس.
وذكر الدفاع المدني، أن استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني جاء خلال محاولة إنقاذ الصحفي سامر أبو دقة في خان يونس.
واستشهد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس، بحسب ما أعلنته قناة الجزيرة منذ قليل.
وأدانت شبكة الجزيرة في بيان لها، الهجوم الإسرائيلي الذي أصيب فيه الصحفي وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة، مؤكدة أن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق الإسعاف للمصور سامر أبو دقة الذي كان يعاني من إصابة بالغة.--(بترا)
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