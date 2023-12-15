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معظمهم لصوص كما وصفهم ابن جلدتهم بن غوريون.. نهبوا أموال وممتلكات الغزيين

12/15/2023 11:17:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية - ليس غريبا أن ترى جنود الاحتلال في أدنى صورة للإنسانية وهم يسرقون ممتلكات المدنيين في غزة، بعد قتل وجرح الآلاف منهم، فهم كما وصفهم ابن جلدتهم بن غوريون حين قال بعد النكبة في عام 1948 "معظم اليهود لصوص".
ودون أدنى خجل تراهم يفتحون البيوت وينهبون ما تطاله أيديهم ويتلفون الباقي، في حين حينما اجتاحت المقاومة غلاف غزة، وفي أحد البيوت استأذن المقاوم الفلسطيني من صاحبة البيت في أكل موزة من على طاولة في بيتها، تلك المستوطنة روت الحادثة باستغراب فلم تعهد مما تراه من أبناء جلدتها أن يستأذن من يملك القوة.
بن غوريون قال خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب "مباي" الذي أسس الدولة العبرية "اتضح أن معظم اليهود لصوص.. أقول هذا عن قصد وببساطة، لأن هذا للأسف صحيح".
هذا ليس بجديد على سلوك الصهاينة الذي ازداد دونية مع تنامي الحقد على شعب يقاوم الاحتلال وكل ما يطلبه الحرية والانفكاك من الظلم والتهجير فقد قال المؤرخ الإسرائيلي آدم راز في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" بمناسبة صدور كتابه له أورد فيه كل عمليات النهب والسرقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بعد النكبة إن الذي قال فيه "العديد من شرائح الجمهور الإسرائيلي متورطون في نهب وسلب ممتلكات الفلسطينيين وانتشر النهب كالنار في الهشيم".
وبحسب راز، فإن علميات النهب والسرقة شملت عشرات الآلاف من المنازل والمتاجر والمعدات الميكانيكية والمصانع والمنتجات الزراعية والماشية، كما طالت السرقات آلات البيانو والكتب والملابس والمجوهرات والطاولات والأجهزة الكهربائية والمحركات والسيارات.
نكبة الشعب الفلسطيني على المجازر ومشاهد التهجير والتشريد والإبادة العرقية، وتدمير القرى والمدن من قبل العصابات الصهيونية، بل رافق ذلك عمليات سطو ونهب أملاك وممتلكات من منازل الفلسطينيين قام بها اليهود خلال النكبة، وهي المشاهد والأعمال التي تواصلت لأشهر بعد النكبة، بغرض تفريغ فلسطين من العرب وضمان عدم عودتهم إلى منازلهم وإلى البلدات المدمرة.
هذه المشاهد المقرونة بالوثائق والاعترافات والصور، أوردها المؤرخ الإسرائيلي، راز، في كتابه "نهب ممتلكات العرب في حرب الاستقلال"، الصادر عن دار النشر "كرمل" بالتعاون مع معهد أبحاث "عكيفوت"، الذي يعنى بالكشف عن كواليس النكبة ووثاق ومواد أرشيفية تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فهناك أيضا ما يمكن وصفه بالسرقة الممنهجة لأموال الغزيين، وهو ما سبق أن أشارت إليه "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي قالت إنه منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، استولى الجيش الإسرائيلي على 5 ملايين شيكل، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع، عدا عن الأموال التي راحت لجيوب الضباط وجنود الاحتلال والأجهزة المختلفة، حتى أن ألعاب الأطفال لم تسلم من سطو جنود الاحتلال، فهم وثقوا لعبهم بالدراجات الهوائية التي تخص أطفال غزة.
كما أظهر مقطع فيديو آخر تداوله ناشطون على منصات التواصل جنديا إسرائيليا يتباهى بحصوله على قلادة من فضة قام بنهبها من غزة ليهديها لصديقته.
ولا يقتصر الأمر على غزة، حيث نشر جنود الاحتلال مشاهد تظهرهم يركبون دراجات نارية سرقوها من السكان في مخيم جنين للاجئين، ضمن الاعتداءات اليومية التي تشنها قوات الاحتلال على مدن ومخيمات بالضفة الغربية.
ويلاحظ أن هذه المقاطع التي يقوم بنشرها جنود إسرائيليون متباهين فيها بنهبهم وسطوهم على ممتلكات الفلسطينيين يقومون بحذفها لاحقا لأنها تثير الجدل، حتى في أوساط إسرائيل الرسمية التي سرعان ما تعلن تبرؤها من هذه الأفعال زاعمة أنها "لا تمثل القيم والأخلاق في الجيش الإسرائيلي"، هذا ظاهرا وللاستهلاك العالمي، وخلف الكواليس تثني على فعل النهب والترويع.
كما لم يقتصر سلوك جنود الاحتلال الهمجي هذا تجاه الفلسطينيين على الحرب الجارية على غزة (طوفان الاقصى) فقد سبق لجنود الاحتلال أن قاموا بسرقة منازل الفلسطينيين خلال المعارك والعلميات العسكرية الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة، ومنها ما سلطت عليه صحيفة "معاريف" الضوء قبل سنوات، حيث تساءلت في مستهل تحقيقها "هل قام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بسرقة أموال من المواطنين الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية؟".
وجاء في التحقيق أن سكان منطقة الفخاري في قطاع غزة اتهموا مقاتلي الكتيبة 51 التابعة لغولاني، استغلوا حظر التجول المفروض على السكان لسرقة مبالغ مالية من منازلهم التي تركت دون مراقبة.
وبحسب الأدلة التي حصلت عليها "معاريف" فإن السرقات حدثت بتاريخ 26 تموز(يوليو) 2007، خلال عملية قامت بها قوات غولاني في أنحاء القرية الواقعة شرق خان يونس. واستمرت العملية عدة ساعات، مكث خلالها الجنود في منازل الفلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن قوات الجيش وصلت إلى القرية في وقت متأخر من الليل، وأخرج الجنود السكان من المنازل وقاموا بتفتيشهم، ثم جمعوا كل عائلة في غرفة واحدة مغلقة، ثم قاموا بتفتيش باقي أجزاء المنزل، واستقروا بداخله حتى انتهاء النشاط. وقيل إنه في هذه المرحلة، وبينما أصحاب المنزل مقيدون، حدثت السرقات.
وبشأن المعارك الدائرة في غزة بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال ما يزال العدوان مستمرا وطائرات الكيان تواصل القصف والاعتداءات على غزة، مما أدى إلى استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 50 ألفا آخرين منذ بدء العدوان قبل 70 يوما، فضلا عن الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع الفلسطيني المحاصر.
وأعلن جيش الاحتلال أمس مقتل جندي وإصابة 4 في معارك جنوبي القطاع، بعد أن تعرض أول من أمس لضربات من المقاومة أوقعت خسائر في صفوفه، إذ أكدت كتائب القسام قتل 36 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 72 ساعة.
وبالتوازي مع استمرار المعارك في محاور عدة، واصل الاحتلال استهداف المدنيين، إذ قصف مدرسة في خان يونس تؤوي نازحين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، كما واصل التصعيد في الضفة الغربية، إذ نفذ عمليات اقتحام وحملات اعتقال جديدة.-(وكالات)

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